Waar kun je straks nog wél gratis parkeren in het centrum van Beverwijk?

Ondernemers en omwonenden van de Breestraat zien het niet zitten: het plan voor betaald parkeren in het gehele centrum van Beverwijk. Inmiddels is het zeker dat het er wél gaat komen. Vanaf 1 januari vervallen de blauwe zones waar je met een blauwe draaischijf gratis met de auto kan staan. Voor onze verslaggever de vraag: waar kan ik straks nog wél dichtbij het centrum gratis parkeren?

Gratis parkeren

NH-erslaggever Koen Bugter weet uiteindelijk zijn auto gratis te parkeren aan de Beeckzanglaan. Maar er is nog een alternatief volgens de gemeente. "U kunt vlakbij het centrum gratis parkeren op parkeerterrein Wijckerpoort achter bioscoop Cineworld en met een geldige gehandicapten parkeerkaart kunt u gratis parkeren in Beverwijk."

In het centrum geldt vanaf de jaarwisseling van maandag tot en met zaterdag betaald parkeren van 9.00 tot 19.00 uur. "Rond het Kennemer Theater is het betaald parkeren tot 22.00 uur. Op woensdag en zaterdag zijn de eerste twee uur 0,00 euro. Parkeerders moeten zich hiervoor wél aanmelden bij de automaat of met hun parkeer-app."