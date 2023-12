Forse afname verpleegkundestudenten, hoge werkdruk en burn-outs op de loer

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en InHolland krijgen ook dit jaar weer minder verpleegkundestudenten binnen. Met een afname van zo'n 15 procent worden verpleegkundigen straks alsmaar schaarser. Student Margot is bijna afgestudeerd en kijkt met twijfel naar de toekomst van de zorg: "Ik hoop echt dat meer mensen voor dit vak gaan kiezen, want het is zó belangrijk."

Bij de HvA ziet de plaatsvervangend coördinator van de opleiding het aantal studenten ten opzichte van vorig jaar afnemen met 16 procent. "Dat zijn zo'n zeventig studenten, en dit is al het tweede jaar op rij dat we zo'n afname zien. Het baart ons zorgen", vertelt Gaby van den Berk-Brokkaar. Bij inHolland is het tekort 14 procent en wordt dus eenzelfde trend gezien.

"Dit betekent dat er meer zorgvraag is, maar dat er minder verpleegkundigen zijn om het werk uit te voeren", gaat de coördinator verder. De reden dat er zo veel minder studenten komen, komt volgens vierdejaars student Margot door het stigma op het beroep: "Mensen hebben het beeld dat het alleen maar billen vegen is en orders van artsen opvolgen, maar je hebt zo veel meer verantwoordelijkheden."

Margot ziet het als vierdejaars student nu ook al in het werkveld: "Bij stages werk ik eigenlijk als voltallig verpleegkundige. Ik mag geen beslissingen maken, maar ik krijg wel eigen patiënten. Dan duurt het allemaal veel langer en moet de zorg wachten bij echte besluiten. Dat wil je gewoon niet." Ook de opleidingscoördinator ziet vertraging in zorg: "Uiteindelijk kan het dat de zorg op zwart gaat."

Annamarike Seller doet bij het AmsterdamUMC onderzoek naar het behoud van verpleegkundigen en spreekt om die reden veel met mensen die het vak uitoefenen: "We merken dat de zorgvraag echt heel hoog is en als er steeds minder personeel en stagiairs zijn, ga je dat wel merken. Hoe ga je dat oplossen? Want dat zul je zien in werkdruk, burn-outs en mensen die het vak verlaten."

Collegegeld

Als de oplossing zo makkelijk te vinden zou zijn, zou die er al zijn", zegt Margot. "Maar het is heel belangrijk dat er iets gebeurt. Want dit kan echt niet langer zo doorgaan." Ze vraagt zich soms af hoe het eruit zou zien over twintig jaar: "Ik weet niet of ik dit werk zo lang kan doen als die werkdruk alleen maar groter en groter wordt."

De opleiding en het ziekenhuis zijn hard bezig om onderzoek te doen naar hoe meer mensen te werven zijn, en slaan de handen ineen met andere verpleegkunde-opleidingen in het land. De beroepsvereniging voor verpleegkundigen heeft het de afgelopen tijd vaker over het opheffen of halveren van collegegeld van verpleegkundestudenten, net zoals bij de opleiding tot leerkracht het geval is. "Dat is wel een goede start", hoopt Margot. "Maar voor mij is er geen twijfel: ik ga het vak in."