Handhavers mogen vanaf volgend jaar fietsers en voetgangers bekeuren

Meer handhaving in het verkeer is volgens de gemeente hard nodig. Om de drie dagen gebeurt een ernstig ongeluk. Ook wordt het steeds drukker in de stad. "Daarom moet je je aan de regels houden, allereerst voor je eigen veiligheid en die van je medeweggebruikers", zegt de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst (Verkeer).

De nieuwe bevoegdheid is door het ministerie van Justitie en Veiligheid gegeven en geldt voor alle handhavers in Nederland. De boetes kunnen onder andere geven worden voor fietsen zonder licht of met een telefoon in je handen. Ook kun je een prent van een boa krijgen voor lopen of fietsen door rood licht.

Ervaring

Handhavers hebben al ervaring met handhaven op verkeersovertredingen bij bijvoorbeeld snorfietsers. Ze lopen vanaf volgend jaar mee met de politie om ervaring op te doen met overtredingen van fietsers en voetgangers.