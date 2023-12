Buurtbewoners openen ontmoetingspunt in kwijnend Amstelveens winkelcentrum

Een lichtpuntje in donkere dagen voor bewoners van het Amstelveense Waardhuizen: vandaag openden zij een eigen ontmoetingspunt. De buurtbewoners missen de gezellige praatjes die ze altijd hadden in het ooit zo bruisende buurtwinkelcentrum. Dat is sinds het vertrek van de enige supermarkt een dooie boel geworden.

"We missen die gewone praatjes over wie er ziek is of wie z'n hond weggelopen is en wie er nou weer een achterkleinkind heeft gekregen. Dat zijn natuurlijk kleine dingetjes, maar het is wel een soort 'buurtweefsel'", vertelt initiatiefnemer Evertje Polder. De door de gemeente gefinancierde welzijnsorganisatie Participe hielp de bewoners met het opzetten van het punt dat vanaf vandaag twee ochtenden per week open zal zijn.

'Ongezellig en treurig'

De afgelopen tijd ging het winkelcentrum hard achteruit: steeds meer winkels sloten de deuren. Het grote dieptepunt was toch wel dat de geliefde speelgoedverkoper Hubert de handdoek in de ring gooide. "Het maakt het heel ongezellig en treurig", vindt buurtbewoner Jim Appelmelk.

De buurtbewoners trokken in maart bij de gemeente aan de bel over de situatie. Wethouder van Economische Zaken Adam Elzakalai beloofde toen voor de camera van NH zich hard te gaan maken voor de situatie. "Ik kan niet beloven dat er over een paar maanden een supermarkt zit, maar ik kan wel kijken wat er mogelijk is om de voorwaarden te scheppen om dat mogelijk te maken", zei hij toen.

Bekijk hieronder de reportage waarin wethouder Elzakalai de buurt belooft zijn uiterste best te gaan doen.