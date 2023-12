Gezin dat woning dreigde te worden uitgezet mag toch blijven; brandbrief en opgedoken rapport geven doorslag

"Gefeliciteerd, jullie mogen in jullie woning blijven wonen", met die woorden kwam vanmiddag het verlossende telefoontje van woningstichting Gooi&Omstreken. Martin Wallenburg en zijn gezin zijn dolgelukkig, maar ook nog wat beduusd. "Hier hadden we niet meer op durven te hopen, mijn vriendin kan eindelijk in rust aan haar herstel werken".

Martin mag met gezin in zijn woning blijven - Eigen opname

De stemmen in bovenstaande video zijn vervormd. Martin en zijn gezin dreigden vlak voor kerst hun woning te worden uitgezet. In eerste instantie zou dit al morgen, 20 december, gebeuren. Vorige week werd de druk iets van de ketel gehaald en werd de huisuitzetting uitgesteld tot 15 februari. Voor Martin en zijn vriendin, die in juni van dit jaar betrokken raakten bij een zeer ernstig auto-ongeluk, was uitstel slechts een druppel op de gloeiende plaat. De gezondheidssituatie van de vriendin van Martin is dusdanig ernstig en zorgelijk dat een verhuizing zelfs grote risico's met zich met zou brengen. Bovendien kan zijn vriendin elk moment worden opgeroepen voor een nieuwe operatie. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben zo dankbaar. Ik kan het bijna nog niet geloven. Komt morgen echt niet de deurwaarder om me uit huis te zetten?" Na alles wat het gezin de afgelopen jaren heeft meegemaakt is het vertrouwen weggeëbd. Het bericht van G&O dat ze in hun eigen huis kunnen blijven, daalt dan ook maar langzaam in. "Ik ben echt nog een beetje beduusd. Dat mijn vriendin rustig aan haar herstel kan werken en dat we rustig kerst kunnen vieren. het is onvoorstelbaar."

"Ik kan het bijna niet geloven. Komt morgen echt niet de deurwaarder?" Martin Wallenburg, huurder Gooi&Omstreken

De Woonbond, de gemeente Blaricum, artsen, de advocaat van Martin, de school van hun 11-jarige zoon, iedereen sprong in de bres om de woningstichting te bewegen tot een ander besluit en dat viel uiteindelijk vanmiddag. Een rapport dat niet was doorgestuurd vanuit een cruciale instantie en een nieuwe brandbrief van de school van de zoon Martins vriendin geven de doorslag. Een woordvoerder van de woningstichting belde vanmiddag het gezin om het goede nieuws door te geven. Martin en zijn gezin moesten hun huidige huis uit en 500 meter verderop naar een ander huis in Blaricum. Martin vocht als een leeuw om ervoor te zorgen dat hij in zijn huidige huis kon blijven. Zelfs een rechtszaak mocht niet baten. Martin liet het erbij zitten, met alle gevolgen van dien. Het ontbreken van een formele huurovereenkomst is in die situatie geen prioriteit voor het gezin. "We waren aan het overleven", zegt Martin over die tijd.