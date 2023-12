Gemeente Heemskerk geeft toe: cameratoezicht op Raadhuisstraat

Er komt cameratoezicht in de Raadhuisstraat in Heemskerk. Burgemeester Alexander Luijten heeft dit in overleg met de politie en het OM besloten, nadat de straat dit jaar al drie keer werd getroffen door een explosie.

In de afgelopen zes maanden vonden er drie explosies plaats bij de portiekflats in de Raadhuisstraat in Heemskerk. Dit veroorzaakte veel onrust onder de omwonenden en leidde zelfs tot de (tijdelijke) sluiting van een van de woningen. Mede op verzoek van de buurt heeft de gemeente nu toch besloten camera's te plaatsen.

"Ik vind het belangrijk dat de bewoners van de Raadhuisstraat zich veilig voelen in hun eigen woning en eigen buurt", benadrukt burgemeester Luijten. "Dat is nu niet het geval. De dreiging van nieuwe explosies deed mij besluiten de woning te sluiten. Nu deze woning weer open is wil ik proberen door middel van cameratoezicht bij te dragen aan het gevoel van rust en veiligheid bij de bewoners. Het cameratoezicht op de Raadhuisstraat blijft in ieder geval tot 14 februari aanwezig."