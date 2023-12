Officier van justitie mishandeld door 17-jarige verdachte in rechtbank Haarlem

Een officier van justitie is vorige week mishandeld in de gang van de rechtbank van Haarlem. De man raakte daarbij gewond. De dader zou een 17-jarige zijn en de aanklager na zijn eigen jeugdzitting hebben aangevallen. Het Openbaar Ministerie heeft aangifte gedaan en een ander parket doet onderzoek.

Het gebeurde dinsdag 12 december. De minderjarige jongen stond die ochtend achter gesloten deuren terecht voor verboden wapenbezit en witwassen. Daar is hij ook voor veroordeeld.

Het is niet duidelijk of er in de zittingszaal wat is gebeurd tussen de twee, maar na afloop zou de verdachte de officier van justitie van parket Noord-Holland in zijn eigen zaak in de gang te lijf zijn gegaan.

Bronnen zeggen dat de man werd 'neergeslagen' en gewond is geraakt op meerdere plekken in zijn gezicht.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan dit niet bevestigen. Het parket Midden-Nederland bevestigt wel dat zij 'het incident in onderzoek hebben'. En dat dit losstaat van de zaak waarvoor de tiener in de rechtbank van Haarlem in eerste instantie aanwezig was.

"Het gaat inmiddels weer goed met hem", reageert het OM Noord-Holland over de verwondingen van hun officier van justitie. Verder wil ook dat parket op dit moment geen vragen beantwoorden.

In bedwang gehouden door vader

De rechtbank Noord-Holland reageert dat het 'heel erg vervelend is' dat dit is gebeurd. Dit zijn 'incidenten die zelden gebeuren', aldus de woordvoerder. Volgens hem is er in de zittingszaal zelf niets opvallends voorgevallen.

"De verdachte had niet geantwoord op vragen van de rechter, maar dat gebeurt vaker. De parketpolitie is gelijk gealarmeerd en naar de verdachte toegekomen. Samen met zijn vader is hij toen in bedwang gebracht, aangehouden en naar het politiebureau gebracht."

Volgens de woordvoerder zit de jongen op dit moment vast. De huidige advocaat van de 17-jarige verdachte in deze mishandelingszaak wil ook geen commentaar geven.

Bij de jeugdzitting die dinsdag werd de verdachte bijgestaan door een andere advocaat. Ook die wil nu niet reageren.