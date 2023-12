Op een oude fiets moet je het leren: Aalsmeer trekt portemonnee voor historische praam

De gemeente Aalsmeer heeft afgelopen week met succes meegedongen naar een historische praam. Tijdens een veiling bleek zij de hoogste bieder, dus ging de gemeente na het afrekenen van 3.000 euro met de tachtig jaar oude platbodem 'naar huis'.

Gemeente Aalsmeer koopt praam - Foto: Historische Tuin Aalsmeer

De praam was eigendom van de Historische Tuin Aalsmeer. Dat museum krijgt binnenkort een moderne (aluminium) werkpraam tot haar beschikking, waardoor het houten exemplaar overbodig wordt, legt bestuurslid Anton Temme aan NH uit. Besloten werd die te veilen en tot afgelopen vrijdag biedingen te accepteren.

"We hebben drie biedingen binnengekregen, vertelt Temme. De laatste dus op de laatste dag. Toen liet burgemeester Guido Oude Kotte hoogstpersoonlijk weten dat de gemeente drie mille voor de praam overheeft. Dat had hij trouwens wel eerst even met de gemeenteraad afgestemd." Aankoopmotieven De gemeente heeft meerdere argumenten om de aankoop van de praam te legitimeren, blijkt uit een reactie van Oude Kotte op de Facebook-pagina van de Historische Tuin Aalsmeer. “Mijn wens was om als gemeente weer een historische praam in eigendom te krijgen. Enerzijds om bij te dragen aan het conserveren van belangrijk cultuurhistorisch erfgoed. Anderzijds om onze betrokkenheid te tonen bij niet alleen de geschiedenis van Aalsmeer, maar ook bij de toekomst."

De burgemeester is niet van plan de platbodem te laten verstoffen. Eerst wil hij de praam laten opknappen, om 'm vervolgens in te zetten 'voor maatschappelijke projecten en evenementen'. En, zo belooft hij, de praam zal ook niet ontbreken tijdens de Pramenrace. Voor dat volksfeest halen Aalsmeerders massaal hun praam van stal om mee te varen in de race op de Westeinderplassen. Voordat Oude Kotte het college of de raad daadwerkelijk kan meedingen naar de prijzen, moet er nog wel iets op de kop worden getikt. "We moeten nu op zoek naar een Pentamotor. Dus als iemand er één weet…”

