Onorthodoxe dominees moeten Amsterdammers weer naar de kerk trekken

Grijze dominees op de kansel? Niet in Amsterdam. De Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) wil met zogeheten pioniersplekken de kerk weer een plek geven in het leven van alledag. Prettig neveneffect: de ruimte die de pioniersvacature biedt om te experimenteren, trekt vooral jonge predikanten en medewerkers. Vergrijzing van het personeelsbestand - een urgent probleem voor kerken elders in het land - speelt in Amsterdam veel minder.

Een yoga- en meditatieruimte, een ruime keuken voor cursussen bier brouwen en brood bakken, kleine vergaderruimtes en een ruim café om te werken of bij te praten. Wie niet beter weet, zou kunnen denken dat Gist een hippe co-working space is. Maar de werfkelders aan de Nieuwe Herengracht zijn toch echt het domein van een christelijk experiment. Wat brood bakken precies met Jezus te maken heeft? Maarten Vogelaar, initiatiefnemer van Gist, geeft geroutineerd antwoord. "Het leven gaat voor ons ook om overgave, dat je het af en toe ook moet overlaten aan dat wat je niet zelf kan bepalen." Het gistproces, bijvoorbeeld. Vogelaar: "Jezus zegt zelf ook: 'Ik ben het brood dat leven geeft'." Pioniersprogramma Vogelaar is afgestudeerd als politicoloog en theoloog en staat als pionier op de loonlijst van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). "We zijn daar een jaar of 15 geleden mee begonnen, maar het is nog steeds in opbouw", vertelt pioniersbegeleider Martijn Horsman. "De PKA zocht naar nieuwe manieren om het verhaal van de Bijbel te delen met de stad." Daarom werden de pioniersplekken in het leven geroepen. Pioniers krijgen een duidelijke opdracht mee van de PKA, vertelt Horsman. "We vragen ze om eens te beginnen met luisteren: wat hoor je om je heen, wat leeft er onder de mensen? Wat zijn hun vragen, hun weerstanden, hun verlangens?" Carte blanche De pioniers krijgen alle ruimte op hun eigen manier invulling te geven aan het christendom. "Ik werk sinds 2015 bij Hebron, een buurtkerk in de Spaarndammerbuurt", vertelt pionier Jurjen de Bruijne. "Het is een gemeenschap die niet per se heel kerkelijk is qua achtergrond." Daarom kreeg hij carte blanche om uit te vogelen wat werkt en wat niet. " Natuurlijk doe ik alles wat een normale predikant ook doet: ik begeleid mensen en vertel verhalen. Maar mijn publiek is diverser, denk ik. Daarnaast hebben we ook een sterk sociaal en buurtgericht programma."

Ook Dick Wolters, buurtdominee in de Jordaan, is sinds hij in de Noorderkerk begon flink gaan experimenteren. "Je ziet in de Jordaan twee belangrijke doelgroepen die een beetje langs elkaar heen leven." Voor de hoogopgeleide nieuwkomers organiseert hij lezingen en zingevingscursussen; oude Jordanezen kunnen op marktdagen binnenwaaien voor een kop koffie en een goed gesprek. "Belangrijk is ook dat we ontmoetingen tussen die twee groepen faciliteren. Daarom hebben we eens per maand goedbezochte lunchdiensten in de kerk." Jongeren met lef De ruimte die de PKA de pioniers biedt om te experimenteren, trekt opvallend veel jongeren aan. De Bruijne en Vogelaar zijn allebei dertigers. Wolters, 43 jaar, moet lachen: "Volgens mij ben ik de oudste in de pioniersgroep - terwijl ik mezelf ook nog niet zo oud vind!" Hij denkt wel te weten waarom het programma vooral meer jeugdige sollicitanten aantrekt. "Dit programma vraagt om een frisse blik, dat je even op een nieuwe manier naar de dingen kijkt. Jongeren hebben dat wat meer dan ouderen", denkt Wolters.

Amsterdamse predikanten jonger dan landelijk gemiddelde Mede dankzij de pioniers heeft de PKA een opvallend jong predikantenbestand. Van de 19 predikanten in Amsterdam zijn er 2 in de AOW-leeftijd en gaan er de komende jaren 4 met emeritaat, oftewel predikantenpensioen.

En van de 11 pioniers zijn er 9 jonger dan 40 jaar. In de rest van Nederland is de situatie anders, blijkt uit cijfers van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De komende jaren gaat de helft van de ongeveer 1400 predikanten met emeritaat.

Naar verwachting zijn er in 2030 ruim 900 predikanten - terwijl er ongeveer 1400 gemeenten zullen zijn.

Dat er zoveel jongeren op het pioniersprogramma af komen, is prettig, maar het is volgens begeleider Horsman van de PKA geen doel op zich. "We zoeken mensen die durven. Die durven uit de bestaande kaders te stappen, in een heel nieuw speelveld. Dat is gewoon spannend." Buurtdominee Wolters denkt dat ook de financiële kant van de zaak meespeelt. "Als pionier moet je zelf je broek ophouden. Als je al gesetteld bent en je hebt een huis gekocht, is dat ingewikkelder." Wolters, getrouwd met kinderen, kon zijn pionierspositie alleen accepteren omdat de Noorderkerk financieel gezond is en hem een goed inkomen kon bieden. Vogelaar vindt de ondernemende kant van het pioniersbestaan best spannend, geeft hij toe. "Dat is ook zwaar, het is echt ondernemen. Maar ik vind het leuk. Ik geloof in nieuwe wegen."