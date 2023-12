De Limousins van landgoed Einde Gooi zijn het vlees nieuwe stijl

Hij piekert niet zo over stikstof of over nieuwe regels voor het uitrijden van mest. Dat zit wel goed hier. Eric van der Woude boert bewust. En een bewuste boer denkt na over de dingen: “Waarom kreeg ik zoveel complimenten van mensen die mijn vleespakketten kwamen halen…maar waarom kwamen ze niet meer terug?”

Er zitten maar een paar stappen tussen de glimmende pakketjes vlees uit zijn vriezer en de oudste stal. Het liefst zou hij zijn beesten hier op het erf laten slachten maar dat mag niet. Regels. Van der Woude: “ik breng ze altijd zelf en altijd als tweetal, dan blijven ze wat op hun gemak”. In vleesvorm verschijnen zijn Gooise Limousins vervolgens op de kaart bij restaurants in de buurt. Hij verkoopt ze ook aan huis of via een site voor biologisch vlees.

Vlees uit de buurt

Zijn bijna 300 Limousin runderen staan ’s winters op stal. Trots wijst hij de oudste fokstier Ianus aan, hij geeft alle dieren een naam. Het erf in de bossen en weilanden van landgoed Einde Gooi oogt als een boerderij uit oude tijden, overzichtelijk en landelijk. Nog langer geleden was hier een woud voor houtkap in de VOC- tijd. Eric fantaseert ook graag hardop, hij kan van zijn bedrijf zo een voorlichtingscentrum maken. Dan leren de mensen wat er allemaal bij komt kijken. “Ik vind het belangrijk dat mensen het lokale karakter leren herwaarderen. Dat het vlees hier in de buurt blijft.”

Tekst gaat verder onder de foto.