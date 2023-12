Nog nooit eerder zoveel covid virusdeeltjes in het riool: staan kerstactiviteiten op de tocht?

Het aantal coronabesmettingen stijgt flink en nog nooit zaten er zoveel virusdeeltjes in het rioolwater. Een nieuwe coronagolf in de kerstvakantie zou wel heel ongelegen komen. Zeker ook voor organisatoren van kerstevenementen. Dreigen er weer activiteiten afgelast te worden?

Voor Lotte van Eng, de organisator van het Kersthuis in Alkmaar, is er nog geen reden tot zorg. Op 23 december tovert haar organisatie de Grote Kerk van Alkmaar om tot ‘een compleet kerstuitje’. Het publiek kan straks door een kerstbomenbos wandelen, ‘kerstcurling’ spelen en spulletjes kopen op de kerstmarkt.

Noodplan

Maar, zegt Van Eng, als de coronacijfers echt uit de hand lopen ligt er wel ‘een noodplan’ klaar. Ze verwacht tussen de 7.500 en 10.000 bezoekers en wil dat iedereen ‘veilig’ naar haar evenement kan. Dus als de overheid besluit tot andere maatregelen, weet van Eng al wat haar te doen staat.

“Naast dat we het in de gaten houden, kunnen we ervoor kiezen om de deurverkoop te beperken, of de groepen mensen meer over de dag te verspreiden. Maar, ik vraag me af of het nodig is. De kerk is een enorme locatie met voldoende luchtstromen.”

Het aantal virusdeeltjes in het rioolwater stijgt al sinds september, maar afgelopen week was het ineens een stuk hoger dan in een heel jaar daarvoor. Door de ziekte liggen nu meer dan achthonderd mensen de ziekenhuizen, waarvan vijftig op de IC’s. Maar omdat we na jaren pandemie een hoop antistoffen hebben aangemaakt, worden relatief weinig mensen meer ernstig ziek.

‘Ben je ziek, dan blijf je thuis’

Het RIVM geeft op dit moment dan ook geen specifieke adviezen over corona, zegt Harald Wychgel. “Er gelden alleen algemene adviezen om alle soorten infectieziekten zoveel mogelijk in de perken. Het maakt niet uit of het corona of griep is: als je ziek bent, dan blijf je thuis.”

Ook Mike van het Great Christmas Circus in Beverwijk ziet geen reden tot paniek. Tussen 16 december en 7 januari verwacht hij zo’n 25.000 bezoekers. Op het programma staan onder andere een trapeze act uit Brazilie en een ‘rad des doods’ uit Spanje. Mike volgt de regels van het RIVM, maar maakt zich geen zorgen of het ‘het grootste circus van Noord-Holland’ straks wel door kan gaan.