Nepagent probeert telefonisch meerdere Bussumers op te lichten

De 'politieagent' hing steevast hetzelfde verhaal op. Hij vertelde dat hij van de politie was en dat de persoon aan de telefoon gevaar liep. In zijn verhaal vertelde hij dat er verdachten waren aangehouden die een briefje bij zich droegen, met daarop de naam en het adres van de persoon aan de telefoon.

De nepagent vroeg vervolgens of mensen aan de lijn geld en waardevolle spullen in huis hebben, want dan zou 'de politie' langskomen om die spullen op te halen en 'in bewaring te nemen'.

Truc komt vaker voor

Voor zover bekend is er niemand in het verhaal van de oplichter getrapt. De meeste mensen hingen de telefoon op en belden daarna met de echte politie.

Volgens de politie komt deze oplichtingstruc vaker voor. "Telefonische oplichters maken regelmatig gebruik van nieuwe trucs om mensen geld afhandig te maken. Het is goed om te weten dat de politie nooit mensen belt en vraagt naar waardevolle spullen of geld, of aanbiedt om deze spullen op te halen", zo klinkt het.