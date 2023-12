Heemstede offert vrijliggend fietspad op: Fietsersbond is laaiend over gevaarlijk plan

"Het is echt een héél slecht ontwerp. Het is wachten op ongelukken", aldus Guus van Dee, Heemstedenaar en lid van de plaatselijke afdeling van de Fietsersbond. Hij doelt op de herinrichting van het noordelijke deel van de Valkenburgerlaan in zijn dorp. Nu ligt daar nog een vrijliggend fietspad. Nog. Want als het aan de gemeente ligt, komt dat pad niet meer terug na de herinrichting.

"Dat betekent dat fietsers straks op dezelfde weg komen te rijden als de auto's. En daar staan ook tientallen auto's haaks geparkeerd langs de weg. Als een automobilist daar achteruit wegrijdt, dan ziet deze dus totaal niet of er wel of geen fietsers aankomen!", aldus Van Dee. De herinrichting van de Valkenburgerlaan maakt onderdeel uit van een veel groter herinrichtingsplan. Ook omliggende straten, zoals de Van Merlenlaan, moeten op de schop. Auto's mogen straks op de Valkenburgerlaan niet harder dan dertig kilometer per uur rijden in plaats van vijftig. "Ze gebruiken fietsers om auto's langzamer te laten rijden, dat lijkt me niet de juiste methode", aldus Van Dee. Tekst loopt door na de foto.

Nu loopt het fietspad nog vrijliggend langs de haaks geparkeerde auto's - Foto: Guus van Dee

'Juist minder ongelukken' Op dit deel van de Valkenburgerlaan is ook een wekelijkse markt. De herinrichting moet de toegankelijkheid tot de markt verbeteren. Wethouder Stam stelt dat de verkeersveiligheid op de weg er dan ook een stuk op vooruit gaat. "Omdat er bij dertig kilometer per uur veel minder kans is op een ongeval dan bij vijftig kilometer per uur", zo zei ze onlangs tijdens een raadscommissie. 'Schrikstrook' moet ongelukken voorkomen Bovendien komt er, zo legt de wethouder uit, tussen het nieuwe fietspad en achter de haaks geparkeerde auto's een zogenaamde 'schrikstrook'. Die moet voorkomen dat auto's meteen het fietspad oprijden en fietsers hebben dan nog even de tijd om uit te wijken voor uitparkerende auto's. Van Dee vindt die gedachtegang echt onbegrijpelijk. Hij kan er met zijn hoofd niet bij. "Dan moeten al die snelle fietsen dus uitwijken richting de weg waar ook auto's rijden! Bakfietsen met kleuters bijvoorbeeld. Ik heb de raadsleden geconfronteerd met de vraag wie zijn hand straks durft op te steken als het een keer misgaat." Tekst loopt door na de afbeelding.

Fietsers rijden achter de ingeparkeerde auto's langs na de herinrichting - Foto: Fietsersbond Heemstede

Omdat er aan het einde van de Valkenburgerlaan ook een kleine bocht in het fietspad zit, rijden fietsers daar nu geregeld de weg op als ze te hard rijden. Volgens wethouder Stam loopt dat met vaak maar net goed af. In het nieuwe ontwerp is die kronkel weg en zou iedereen elkaar beter moeten zien. Tekst loopt door na de foto.

Valkenburgerlaan, met links de, volgens de gemeente, gevaarlijke lus - Foto: Google Maps

De Valkenburgerlaan krijgt straks het label 'Erftoegangsweg' (officieel ETW30, red.) en daar horen volgens landelijke richtlijnen geen vrijliggende fietspaden bij, stelt de gemeente. Van Dee vindt dat dat juist wél kan en mag. De haakse parkeerplaatsen in een andere hoek aanleggen is geen optie: dat kost te veel parkeerplaatsen en verhoogt vervolgens de parkeerdruk in de omliggende wijken, geeft wethouder Stam aan. Toch laat een gemeentewoordvoerder weten dat er momenteel wel 'andere parkeervormen' worden onderzocht. Wellicht toch een kleine overwinning voor de Fietsersbond. Petitie Guus van Dee heeft de raadsleden op andere gedachten proberen te brengen. Op een enkele partij na, lijken die daar niet heel gevoelig voor. Hij loopt gevoelsmatig tegen een muur of in dit geval uitparkerende auto aan. De gemeentewoordvoerder zegt dat het ontwerp nog steeds veilig en volgens de richtlijnen is. "Ik kom er niet doorheen. Maar het is volgens mij heel simpel: laat het huidige vrijliggende fietspad gewoon liggen waar het ligt. Dat scheelt ook een hoop kosten." De Heemstedenaar is daarom een petitie gestart. Die is ruim tachtig keer ondertekend. De raad neemt later een definitief besluit.