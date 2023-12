Haarlemmer veroordeeld voor koperdiefstal uit liften, blijft wel op vrije voeten

Een 48-jarige Haarlemmer is veroordeeld tot 180 dagen celstraf, waarvan 137 dagen voorwaardelijk, voor de diefstal van koperen kabels in zes flats in Haarlem. In vier andere zaken werd hij bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. De dief heeft zijn gevangenisstraf al in voorarrest uitgezeten.

De man kreeg verder een taakstraf opgelegd van 60 uur en moet een gedupeerde vereniging van eigenaren een bedrag van ruim 14.000 euro betalen aan schadevergoeding.

De rechter veroordeelde de Haarlemmer voor de diefstal van koperen kabels uit zes flats in Haarlem-Oost en Schalkwijk. Het gaat om twee wooncomplexen aan de Robert Kochlaan en om flats aan de Amsterdamsevaart, het Van Zeggelenplein en de Leonard Springerlaan.

Fietsende dief

Zijn methode was telkens dezelfde: de man fietste naar de flats toe en probeerde gelijk met een bewoner of pakketbezorger binnen te komen. Hij ging met de lift naar boven en knipte in de liftkast een kabel door. Dezelfde kabel werd ook beneden doorgeknipt, waarna de dief er met de buit vandoor ging.

Die buit werd vaak nog dezelfde dag verkocht aan een handelaar in oud ijzer. De opbrengst viel in het niet bij de kosten voor de reparatie. De man heeft vier diefstallen bekend. De rechter zag in zes gevallen genoeg bewijs om hem te veroordelen.

De Haarlemmer is in het verleden ook al eens veroordeeld voor koperdiefstal. Hij zat naar eigen zeggen in geldnood, vanwege een verslaving aan pijnstillers en drugs.