Buurtbewoners vinden zwaargewonde man in plas bloed in Medemblik

Buurtbewoners hebben een zwaargewonde man in een plas bloed gevonden aan de Bergenvaardershoof in Medemblik. De man is afgevoerd naar het ziekenhuis. Wat er zich precies in de steeg heeft afgespeeld is nog niet duidelijk.

De buurtbewoners troffen de man rond twaalf uur vanmiddag in een plas bloed aan en schakelden gelijk de hulpdiensten in. De gewonde man was niet goed aanspreekbaar. De politie en twee ambulances waren er snel bij. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze bleek uiteindelijk niet nodig.

Hoe de man gewond is geraakt is niet duidelijk, al lijkt het volgens een woordvoerder van de politie om een ongeval te gaan. Er wordt geen plaats delict opgesteld. "Het kan zijn dat hij gevallen is", aldus de politiewoordvoerder. "Of hij heeft een kerstborrel te veel gedronken." Op foto's is te zien dat de steeg inmiddels is schoongewassen.