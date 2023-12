Blijdschap in Enkhuizen na duidelijkheid over zwembad: "Een verrijking voor de stad"

Blijdschap in Enkhuizen nu de continuïteit van zwembad Enkhuizerzand voor in ieder geval de komende dertig jaar is gewaarborgd. Zowel politiek als gebruikers van het zwembad zijn tevreden, nu Europarcs het bad overneemt en er voor bijna 4 miljoen euro aan verspijkert. De toekomst van het bad was jarenlang een heikel punt. "Ik hoop dat het vertrouwde gevoel blijft."

De toekomst van het zwembad was jarenlang onderwerp van gesprek. Er was vooral vrees dat het zwembad er niet meer voor de lokale bevolking zou zijn, maar alleen voor toeristen die bij het vakantiepark verblijven. Dat is niet zo. "Alles wat we nu hebben, blijft de komende 30 jaar sowieso doorgaan", legde wethouder Jan Franx gisteravond uit. "Zwemlessen, verenigingen die er actief zijn en recreatiezwemmen: het blijft allemaal." Ook al het personeel wordt tegen de huidige voorwaarden overgenomen.

Maandagavond werd bekend dat de gemeenteraad akkoord gaat met de gemaakte afspraken met Europarcs. Die partij zorgt voor een flinke verduurzamingsslag. Zo komen er onder meer 850 zonnepanelen op het dak, warmtepompen en triple glas in de kozijnen. Daarvoor krijgt het een miljoen euro subsidie van de gemeente Enkhuizen. Daarentegen scheelt het de gemeente in de komende jaren veel geld.

Op deze druilige dinsdagmiddag arriveren Esther Voet en Maaike van Katwijk met hun kinderen bij het Enkhuizerzand. Tijd voor de wekelijkse zwemles. Ze zijn blij en opgelucht nu er duidelijkheid is gekomen over het plaatselijke bad. "Ik was bang dat de zwemlessen zouden verdwijnen. Dan moet je toch weer ergens anders een zwembad zoeken", zegt Esther. Ze houdt nog een kleine slag om de arm. "Ik hoop dat wat nu is afgesproken, ook daadwerkelijk gebeurt. Hier is het altijd fijn, dus ik hoop dat alles blijft zoals het is."

Ook Maaike komt met haar kinderen vaak bij het zwembad, wel drie keer in de week. "Ik heb hier zelf ook nog zwemles gehad. Het zwembad is een verrijking voor Enkhuizen. Voor mij is het een opluchting dat alles gewoon door kan gaan. In het begin was ik wel wat sceptisch, omdat het vaak mooier wordt voorgehouden dan het uiteindelijk wordt. Hier kennen we het personeel en voelt het heel vertrouwd. Ik hoop dat dát ook zo blijft."

Wantrouwen bij Enkhuizers

Er bestond bij veel Enkhuizers veel wantrouwen over de deal met Europarcs. Mede omdat er lange tijd geheimzinnig is gedaan over de afspraken. Freek Jans van Het Enkhuizer Alternatief (HEA) stemde daarom maandagavond tegen de gemaakte afspraken. "Omdat de transparantie in het proces lange tijd ontbrak. Zo ontbreken er nog altijd documenten. Het eindresultaat is nu openbaar, maar de weg er naartoe niet. En die transparantie en eerlijkheid naar de burger toe is naar onze mening wel een vereiste", vindt Jans.

"Tijdens de weg van het proces hebben diverse partijen vanuit hun betrokkenheid met Enkhuizen en zijn inwoners meegedacht en meegepraat, om te komen tot een acceptabele overeenkomst. Per saldo is HEA daar best tevreden mee."

Tekst gaat verder onder de foto