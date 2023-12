Succesjaar eindigt met primeur voor vrouwen FC Marlène: Champions League-avontuur op punt van beginnen

Het wordt een onvergetelijke week voor de zaalvoetbalsters van FC Marlène. Voor het eerst gaat de club uit Heerhugowaard de Champions League in. Het belooft voor de speelsters een bijzondere, maar ook zware week te worden. "De tegenstanders moeten een slechte dag hebben en wij een goede dag. Dan hebben we kans", zegt coach Mo Bouchibti.

Al weken kijken de selectie en staf uit naar het avontuur in de Champions League. Doordat Marlène vorig jaar landskampioen werd (voor de eerste keer), is het uitgenodigd voor het toernooi. "We hebben er ontzettend veel zin in", zegt speelster Aaike Verschoor.

Om ook daadwerkelijk goed voor de dag te komen moest een bedrag van 9.000 euro bij elkaar gesprokkeld worden. Door middel van een crowdfunding en allerlei acties heeft de club dat bij elkaar weten te krijgen. "Je kan beter vragen wat we niet hebben gedaan", lacht Verschoor.

In het Noord-Spaanse Burela neemt Marlène het op tegen de landskampioenen van Spanje, Italië en Portugal. Dat betekent ontmoetingen met Burela, Benfica en Bitonto. De eerste wedstrijd is dinsdagavond tegen Burela, dat als favoriet wordt bestempeld.