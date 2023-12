Marianne van Leeuwen langer door als directeur van de KNVB

Marianne van Leeuwen is voor een termijn van drie jaar herbenoemd als directeur van de KNVB. De voormalig voorzitter van de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia volgde twee jaar geleden in Zeist Eric Gudde op.

De Raad van Commissarissen van de voetbalbond stelt dat sinds de komst van Van Leeuwen de relatie tussen de KNVB en de clubs in het betaald voetbal 'enorm verbeterd' is.

Jan Dirk van der Zee gaat eveneens voor drie jaar door als directeur-bestuurder van de sectie amateurvoetbal bij de KNVB. "Er is bij de KNVB sprake van ledengroei en er staat een stabiele, toekomstgerichte organisatie", aldus Albert van Wijk, voorzitter van de Raad van Toezicht. Van der Zee zit er sinds 2015. en begint aan zijn vierde en laatste termijn.

De nieuwe voorzitter van de voetbalbond wordt komend voorjaar benoemd. Drie maanden geleden liet Just Spee weten vanwege gezondheidsredenen af te treden. Voormalig algemeen directeur van Telstar Pieter de Waard heeft in het verleden meerdere keren laten weten interesse te hebben in de die functie.