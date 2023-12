Uit het IJ geviste Ferrari in Litouws museum

De rode gestolen Ferrari Mondial die in 2020 uit het IJ werd gevist, komt in een museum in Litouwen te staan. Dat vertelt de Amsterdamse kunstenaar Feike Otto van der Zee, die in nauw contact staat met de eigenaar. De auto lag 26 jaar op de bodem van het IJ tot hij drie jaar geleden werd ontdekt. De verroeste sportwagen zou naar de sloop gaan, maar uiteindelijk nam een Litouwse kunstliefhebber het bijzondere wrak over.

De auto werd per toeval gevonden bij een duikoefening van de brandweer. Na onderzoek bleek dat de auto begin jaren '90 was gestolen. Doordat de misdaad was verjaard, kon er niemand meer worden vervolgd.

Vanaf het voorjaar van 2024 krijgt de mysterieuze Ferrari een tijdelijk nieuw thuis in de hoofdstad van Litouwen, vertelt Van der Zee. "Er komt een speciale stand, omringd met foto's, speciale verlichting en informatie over de bijzondere auto."

De kunstenaar is door het dolle heen met het nieuws dat de auto een plek in Vilnius krijgt, al had hij liever gezien dat de Ferrari in zijn eigen stad stond. Vanaf het moment dat de auto uit het water werd getakeld, zette Van der Zee zich in voor het behoud van de wagen in Amsterdam. Maar dat mocht niet baten. "Dat de auto met een Amsterdams verhaal nu in Vilnius wél op waarde wordt geschat, vind ik geweldig." De tentoonstelling zou tijdelijk zijn en dat geeft Van der Zee hoop. "Dat het daar kan, betekent dat het ook hier zou kunnen."

Aquarium Artis of een Netflix-rol?

Over de toekomst van de Ferrari werden in 2020 meerdere plannen gemaakt. Eerst zou de wagen worden gesloopt, maar bij de autosloperij konden ze dat niet over hun hart verkrijgen. Er werd volgens het sloopbedrijf grof geld geboden voor de roestbak, maar ze wilden eigenlijk dat de auto in het aquarium van Artis kwam. "Ergens onder water zou het mooiste zijn", zei een medewerker toen. Die wens kwam alleen niet uit. En ook de plannen om de auto een figurantenrol te geven in een Netflix-serie werden van tafel geveegd. De auto werd vervolgens meegegeven aan de Litouwer.