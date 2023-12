Wankel Cobra Museum gaat turbulente tijd tegemoet: dit is wat fans zouden veranderen

Meer variëren, tentoonstellingen beter promoten en niet inboeten op de kwaliteit van kunst: dat is wat het Cobra Museum volgens Amstelveners moet doen om weer op te krabbelen. Het museum is dankzij een nieuwe gift van 1,4 miljoen van de gemeente voorlopig gered, maar hoe de toekomst van het noodlijdende museum eruit ziet is ongewis.

Een goedkoop jasje ziet lokale kunstenares Stephanie Rhode in ieder geval niet zitten. Kunst van hoge kwaliteit is vaak minder toegankelijk en kost meer, maar dat is volgens haar geen reden om het niveau te verlagen. Ze wil dat het Cobra Museum trouw blijft aan haar concept: kunst van de Cobra-beweging en moderne kunst.

Over een jaar is het zover: het noodlijdende Cobra Museum wordt in een nieuw jasje gestoken. Maar hoe dat jasje eruit gaat zien, is nog onbekend.

Amanda ten Cate, een Amstelveense museumliefhebber, voelt dit ook zo. De socialemediaberichten mogen wat haar betreft wat minder zakelijk en met meer beelden van kunstwerken. "Dan kunnen mensen direct zien of het hun aanspreekt." Ook valt het haar op dat er op haar tijdlijn zelden berichten over tentoonstellingen van het Cobra voorbijkomen.

Een voorbeeld van een meer toegankelijk museum in Amstelveen is Museum JAN. "De musea dekken samen een heel groot publiek af", vertelt ze. "Als ze hetzelfde gaan doen, zwakt dat af."

"Als ik naar een tentoonstelling of museum ga, verwacht ik net iets meer dan mooi of niet mooi. Iets kan ook verschrikkelijk zijn. Het moet tot nadenken zetten. Dat bereik je met kunst van hoog niveau, maar dat kost wel wat. Als je wil profileren op het gebied van kunst, moet je nu eenmaal meer uitgeven."

Ook Han hamert op het eigentijdse, maar dan in het museum zelf: "Cobra was een beweging die destijds vernieuwend was en daar liggen ook kansen om een meer eigentijds aanbod te bieden." Hij zou in het Cobra Museum een gevarieerd en wisselend programma willen zien, waarbij meer ruimte is voor publieksparticipatie en samenwerkingen met andere partijen.

Woes van Haaften hoeft als 'incrowd' niet overspoeld te worden met reclame, maar hij kan zich voorstellen dat dit anderen wel kan triggeren om een tentoonstelling te bezoeken. De galeriehouder pleit voor 'meer mooie, hippe, eigentijdse dingen' en 'Amsterdamse vibes' in de stad, zodat meer mensen hun dagjes uit in Amstelveen plannen. Net als hij zijn veel van zijn creatieve vrienden verhuisd van Amsterdam naar Amstelveen: "Er is vraag genoeg."

Uit onderzoek blijkt dat veel bezoekers van het museum in Amstelveen parkeren en vaak nog even gaan winkelen of eten in het Stadshart. Dit zou de economie in Amstelveen in 2021 3,8 miljoen euro en in 2022 van 1,5 miljoen euro hebben opgebracht. De subsidie van de gemeente is al van deze bedragen afgetrokken.

"Meestal komen ze even bij ons lunchen", vertelt een medewerker van Restaurant Popov in Amstelveen. "En dan gaan ze daarna naar het Cobra Museum." Het behoud van het Cobra Museum is voor deze zaken dan ook van groot belang.