Zoekactie naar twee mannen na woningoverval Hilversum

Er wordt door de politie een grote zoekactie gehouden in Hilversum-Noord. Er wordt gezocht naar twee verdachten die vlak daarvoor een woningoverval zouden hebben gepleegd aan de Bonnikestraat.

De overval was om half elf vanmorgen. De politie laat op social media weten dat ze zoeken naar twee zwarte mannen en roepen mensen in de buurt op uit te kijken. Eén van de mannen is geheel zwart gekleed, de ander draagt een lichtgrijze capuchontrui.

Wat er precies is gebeurd bij de woningoverval is nog niet bekend.