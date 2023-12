De Peiling: Dienstplicht? Dan ook voor vrouwen!

De Duitse minister van Defensie wil de dienstplicht weer invoeren, omdat hij bang is dat Poetin niet zal stoppen bij Oekraïne. Herinvoering van de dienstplicht, is dat een goed idee in deze onrustige tijden? Heb jij zelf ooit aan in dienst gezeten, en wat voor herinneringen heb jij aan je diensttijd? En moeten vrouwen er ook aan geloven? Onze stelling vandaag is: dienstplicht? Dan ook voor vrouwen!

In Nederland gaan regelmatig stemmen op om de dienstplicht weer in te voeren. Soms met het argument dat je jongeren daarmee verantwoordelijkheidsgevoel en discipline bijbrengt, waar ze in hun verdere leven profijt van kunnen hebben. Nu weer doordat er vlakbij een oorlog aan de gang is, waardoor de vraag opkomt, of we ons land wel kunnen verdedigen als dat nodig is.

In Nederland is de dienstplicht nooit officieel afgeschaft. Maar sinds 1 mei 1997 is de opkomstplicht uitgesteld. Defensie roept daarom geen nieuwe dienstplichtigen meer op. Zouden we dat wel weer moeten gaan doen, om het land veilig te houden? Heb jij goeie herinneringen aan je eigen diensttijd en vind je het een aanrader voor iedereen? Of vond je het verschrikkelijk en gun je het niemand om te moeten tijgeren door de modder. En we vragen ons af; als de dienstplicht toch weer wordt ingevoerd, moet die dan ook gelden voor vrouwen?