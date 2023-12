Sadegül in de wolken na 'uitslagenavond': tuinhuisje voor Zaanse buurttuin komt er

Een tuinhuisje voor bezoekers van de buurttuin Groene Oase in het Zaanse Poelenburg, dat is de droom van Sadegül Güneş. Sinds gisteravond weet ze dat die droom werkelijkheid wordt. Tijdens een heuse uitslagenavond van de actie 'Bewoner aan Zet' verrasten woningcorporaties Parteon, Rochdale en ZVH de deelnemers door bekend te maken dat alle zes ingediende plannen worden uitgevoerd.

Zo was er afgelopen maand niet alleen in Den Haag maar ook in Zaandam een flinke verkiezingsstrijd gaande. Parteon zei tegen NH eerst nog dat er een potje van 20.000 euro klaar lag om de plannen uit te voeren, maar nu ze allemaal doorgang vinden komt het totaalbedrag boven de 50.000 euro te liggen. Het project maakt deel uit van het Pact Poelenburg Peldersveld, een programma bedoeld om de beide wijken te ontwikkelen.

"Iedereen heeft dus gewonnen", lacht Sadegül, "maar wij stonden op de eerste plek. We hebben ook een toezegging vanuit de gemeente om het wat mooier te maken in onze buurttuin. Er komen meer picknickbanken, want we hebben er veel nodig om gezellig meer mensen te kunnen laten zitten."

Bewoners zelf aan de slag

Een greep uit de verschillende plannen: hogere hekken rond de voetbalkooi aan de Wachterstraat, een gerichte aanpak tegen de duivenoverlast en meer bloemen rond de flat Brandaris. De bewoners gaan (onder begeleiding) zelf met het geld aan de slag om hun plannen te realiseren.

De bewoners presenteerden zelf hun plannen in onderstaande video. Tekst loopt hieronder door.