Commerciële toekomst voor kerk Stompetoren: "Zetten dorp zo op de kaart"

Altijd al eens willen slapen in een kerk? In Stompetoren kan dat binnenkort misschien wel. Het is een van de ideeën die tijdens een brainstormavond over de toekomst van de kerk werd geopperd door dorpsbewoners. De protestantse kerk trekt minder gelovigen en is daarom verkocht aan een erfgoedontwikkelaar die er nieuw (commercieel) leven in wil blazen. "Dat is alleen maar goed voor Stompetoren."

Dat zegt Sylvester Liefting, die namens de dorpsraad de brainstorm bezocht. "Door commerciële activiteiten komen er weer meer mensen naar de kerk. Daarmee zetten we Stompetoren op de kaart."

In augustus nam de Protestantse Gemeente Schermer (PGS) het ingrijpende besluit om de kerk te verkopen aan erfgoedontwikkelaar COUP. De komende 15 jaar krijgt het gebedshuis een commerciële functie door activiteiten en evenementen. Op deze manier willen ze meer bezoekers trekken dan alleen de kerkgangers.

Daarom konden bewoners maandagavond aanschuiven voor een brainstorm over de nieuwe invulling van de kerk. "De bewoners zijn vooral nieuwsgierig naar de mogelijkheden", aldus Liefting.

'Heilige nachten'

Volgens Liefting hadden de dorpelingen bijzondere ideeën voor de invulling van de kerk. "Er was bijvoorbeeld een vrouw die als idee had om 'heilige nachten' te organiseren. Waarin je onder een koepel in de kerk kan slapen", vertelt hij lachend. Erfgoedontwikkelaar COUP neemt de kerk in januari over, dus wie weet is dit idee binnenkort wel mogelijk.

De dorpelingen zijn blij dat de kerk niet verdwijnt. Het is duidelijk dat mensen veel warme herinneringen hebben aan het gebouw. Zo ook op Facebook, waar een Stompetorenaar terugblikt op zijn herinneringen aan het gebedshuis. "De kerk waar ik 70 jaar geleden werd gedoopt door dominee Nico van der Linden."

Dankzij de overname kan de kerk zijn diensten voortzetten én komen er nieuwe activiteiten. Daar is de dorpsraad dolbij mee omdat het meer bezoekers trekt. "Dat is alleen maar goed en een verrijking van Stompetoren", stelt Liefting. Bovendien betekent de overname dat de kerk beter onderhouden wordt. "Dat is ook fijn voor zo'n monumentaal pand."