Kerstboom gestolen uit Haarlemse Vijfhoek: "Volledig verkeerde kerstgedachte"

"Hallo, zouden jullie onze kerstboom terug willen brengen naar de Doelstraat? We snappen dat jullie hem willen lenen, maar we missen hem heel erg!" Dat staat te lezen op een prachtig versierd bord in de Doelstraat in de Haarlemse Vijfhoek. De kerstboom die buren samen hadden gekocht en opgetuigd, is door onbekenden gestolen.

Bewoner Rogier Tijm ontdekte de diefstal maandagochtend. "De gemeente had hier een grote plantenbak neergezet. Daar zat nog niets in, behalve aarde. Tijdens een kerstborrel een paar weken geleden bedachten we dat het leuk zou zijn om er een kerstboom in te zetten."

En dat gebeurde ook. De boom met kluit werd geplant en versierd. Tijm: "Het was één groot feest. Het zag er mooi en gezellig uit." Maar de boom verdween in de nacht van zondag op maandag.

Dieptriest

Rogier Tijm: "De kinderen waren natuurlijk heel teleurgesteld. Dieptriest dat je zo spullen meeneemt of vernielt van andere mensen. Een volledig verkeerde kerstgedachte." Sophie - de oudste dochter van Tijm - maakte gisteravond een bord namens alle kinderen in de straat. In de hoop dat de dief spijt krijgt en de boom terugbrengt.

En als dat niet gebeurt? Rogier Tijm: "Misschien levert het bord toch nog wat moois op. Er is wellicht een hovenier die nog een klein boompje overheeft. En Haarlemmers die nog wat ballen of verlichting kunnen missen?"

Handje helpen? Laat het ons weten via de mail: [email protected].