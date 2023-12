Lutjebroeker Marc Kuijn fietst naar Nepal en viert oud en nieuw in India

"Het zit al jarenlang in mijn hoofd, en dit is de tijd om erop uit te gaan", lichtte Marc zijn tocht in maart toe. Door vrijwilligerswerk leert hij het gebied en de mensen waar hij naartoe gaat kennen, en maakt hij kennis met het goede doel dat hij aan de fietstocht verbindt: Bright Futures of Bardia. Met zijn fietstocht hoopt Marc enkele duizenden euro's op te halen. Via zijn website is het mogelijk om geld te doneren.

2.500 kilometer afgelegd in eerste maand

Na een aantal proefritjes kan het echte werk beginnen. Marc vertrekt op zaterdag 20 mei uit zijn woonplaats Lutjebroek. In de eerste maand zit de vaart er in, en legt hij een kwart van de afstand af. Vanuit de Kroatische stad Split laat hij weten enorm te genieten van zijn tocht. "Ik ben bijna verslaafd geraakt aan het fietsen."

In de volgende maanden fietst Marc onder meer door Bosnië, Montenegro en Turkije. 's Nachts kampeert hij met een tentje in een bos of langs de route, of slaapt hij in hostels en bij mensen die hij tijdens zijn reis ontmoet in huis. Zijn reis stokt na vier maanden in de Iraanse hoofdstad Teheran, omdat het paspoort en visum van Marc voor de landen die komen niet in orde zijn.