Zanger Brace keert terug naar zijn oude cel in de Koepel: kerstavond treedt hij op

Tien jaar geleden trad zanger Brace op met de bewaardersband van de koepelgevangenis in Haarlem. Toen was hij gevangene. Na veertien jaar keert hij terug als vrij man en geeft op kerstavond een bijzonder concert. "Man, man. Wat een plek!"

Bekend van onder andere het nummer 'Moppie' dat hij samen met Lange Frans en Baas B. opnam en zijn deelname aan verschillende muziekprogramma's op televisie, weet Brace als geen ander dat je soms even pas op de plaats moet maken. Dat heeft hij wel geleerd van zijn celstraf.

Een paar weken voordat hij optreedt op kerstavond, komt hij weer even kijken in De Koepel waar nu studenten, ondernemers en bioscoopbezoekers in en uit lopen. Het karakteristieke dak is al helemaal in kerstsfeer verlicht met groen en rode accenten. "Het zag er veertien jaar geleden echt niet zo uit hoor, met gezellige boompjes en verlichting."

Hij kan niet wachten totdat het kerstavond is en hij één van de wenteltrappen vanaf de verdiepingen met de cellen naar beneden zal lopen. Het concert samen met zangeres Numidia is zijn eigen initiatief, waar de organisatie van de Cultuurkoepel graag voor open staat. De stichting die sinds een half jaar evenementen organiseert in De Koepel, wil de bezoekers laten nadenken over vrijheid en onvrijheid.

Ontvoering

Brace werd in 2010 veroordeeld voor zestien maanden celstraf omdat hij met een vriend iemand ontvoerde. Ze wilden hem op deze manier bewegen om geleend geld terug te betalen. "We speelden voor eigen rechter." Een foute keuze weet hij nu. Hij dacht ermee weg te komen, omdat hij een bekende Nederlander was.

Na zeven maanden mocht hij de koepelgevangenis verlaten door goed gedrag. Hij ontpopte zich tot de 'gevangeniszanger' en was al snel geliefd bij zijn medegevangenen en bij de bewaarders.

