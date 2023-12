Europarcs neemt zwembad over van Enkhuizen en verduurzaamt voor 3,7 miljoen

Projectontwikkelaar Europarcs neemt recreatiebad Enkhuizerzand over van de gemeente en gaat het voor 4 miljoen euro verduurzamen. Dat blijkt uit gemaakte afspraken waar de gemeenteraad gisteravond mee akkoord is gegaan. De veelgehoorde zorg dat het zwembad straks niet meer beschikbaar is voor Enkhuizers, is volgens wethouder Jan Franx hiermee ook van de baan. "De kinderen van mijn kleinkinderen kunnen hier straks gewoon zwemles krijgen."

Zwembad Enkhuizerzand - Foto: Wikipedia

Nadat de afspraken door de overgrote meerderheid van de raad waren goedgekeurd, alleen HEA en de Piratenpartij stemde tegen, klonk applaus van de aanwezige ambtenaren. Aan het akkoord is lang gewerkt en de blijdschap was groot. "Het is echt emotioneel. We hebben er veel energie ingestoken, het was een zware bevalling. Maar ik ben blij voor de burgers van Enkhuizen", aldus de wethouder. "Het is een optimale deal voor beide partijen", vult Europarcs-directeur Andries Bruil aan. Hoe ziet de deal eruit? Maar hoe ziet de deal er dan uit? Europarcs gaat het zwembad voor 3,7 miljoen euro verduurzamen. Er komen onder meer 850 zonnepanelen op het dak, warmtepompen en bijvoorbeeld triple glas in de kozijnen. Daarvoor krijgt het 1 miljoen euro subsidie van de gemeente.

"Dat moet in 2025 gaan gebeuren, met zo min mogelijk overlast. En als het zwembad dan toch even dicht moet, dan mag het hoogstens om een paar weken gaan. Maar wel zo snel als mogelijk", aldus Bruil. Enkhuizen bespaart: geen duurdere kaartjes Onder aan de streep levert het de gemeente alleen al voor de komende tien jaar een besparing op van zo'n 240.000 euro per jaar. Bovendien zijn er harde afspraken gemaakt. "Alles wat we nu hebben blijft de komende 30 jaar sowieso doorgaan", legt wethouder Franx uit. "Zwemlessen, recreatiezwemmen, verenigingen die er actief zijn: het blijft allemaal." Ook al het personeel wordt tegen de huidige voorwaarden overgenomen. De huidige tijden die nu zijn verdeeld, blijven zoals ze zijn. Ook mogen de prijzen van kaartjes niet verhoogd worden, behalve met de wettelijke indexatie. "We krijgen een mooi zwembad. Dus ik hoop dat het ook klaar is met reacties op social media dat het dichtgaat voor Enkhuizers. En als mensen het nu nog niet geloven, dan kunnen ze een kop koffie met me komen drinken en leg ik het graag uit", vertelt de wethouder. Ook Europarcs-directeur Bruil benadrukt dat het zwembad open blijft voor iedereen. "Als exploitant hebben wij ook het meeste baat bij een goed gevuld zwembad. Zowel door mensen die bij ons verblijven als de Enkhuizers." De gemaakte afspraken zijn met het akkoord van de raad ook niet meer geheim en terug te vinden op de website van de gemeente. Tekst gaat verder onder de foto.

Een impressie vanaf het water van het nog te bouwen vakantiepark Enkhuizerzand - Foto: Europarcs

We zijn ook nog vernieuwde afspraken gemaakt over andere onderdelen van het recreatiegebied waar de projectontwikkelaar mee bezig is. De camping werd in 2020 al geopend. Nu wordt er gewerkt aan het realiseren van het openbaar gebied. Inclusief een strand van zo'n 800 meter inclusief de gewenste kustboog. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Impressie van de 'kustboog' - Foto: WEEFF