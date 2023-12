Raam van woning Amsterdam-Zuidoost aan diggelen na explosie

Bij een woning aan de Bernard Shawsingel in Amsterdam-Zuidoost is vanavond een explosief afgegaan. Van een van de ruiten is bijna niets meer over en het kozijn eromheen is ontzet. Niemand raakte bij de explosie gewond.

De explosie in de wijk Venserpolder gebeurde rond 20.55. Een politiewoordvoerder kan vanwege het lopende onderzoek niet zeggen of er op dat moment mensen thuis waren.

Buurtbewoners van de Boeninlaan in Venserpolder laten weten dat het om een enorme knal ging. "We waren nog aan het eten en vroegen ons af wat het was. We dachten aan vuurwerk."

Afzetting

De politie doet op dit moment onderzoek bij de woning. Daarbij is ook de Teamleider Explosieven Verkenning (TEV), die gespecialiseerd is in explosies aanwezig. Een deel van de straat is voor het onderzoek afgezet.

Voor de explosie is nog niemand aangehouden. De woordvoerder roept mensen die iets gezien hebben contact op te nemen met de politie.