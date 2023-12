Van opluchting tot woede om keuze voor erotisch centrum in Amsterdam-Zuid

Nu eindelijk bekend is waar het erotisch centrum in de hoofdstad moet komen, stromen de eerste reacties binnen. De VVD en CDA zijn verbolgen over de keuze van burgemeester Femke Halsema voor een locatie aan de Europaboulevard, coalitiepartijen GroenLinks en PvdA steunen het plan. In stadsdeel Noord zijn ze opgelucht, maar klinkt ook solidariteit met de bewoners van Zuid.

Helemaal een verrassing was het niet. In en om de Stopera waren er al geluiden te horen dat de keuze op Amsterdam-Zuid zou komen. De burgemeester heeft daarin een paar praktische overwegingen gemaakt: de locatie is beter bereikbaar en ze volgt de collegeambities om 'ongelijk te investeren voor gelijke kansen' en aandacht te hebben voor de kwetsbare wijken in Amsterdam.

'Niet in woonwijk, waar draagvlak ontbreekt'

De VVD steunt de keuze voor de locatie aan de Europaboulevard niet. "De fractie van de VVD heeft altijd gehamerd op de strenge voorwaarden dat het erotisch centrum alleen gerealiseerd mag worden in een gebied waar voldoende draagvlak bestaat en de komst geen inbreuk doet op de veiligheid en leefbaarheid van het gebied. Daarom heeft de VVD gepleit voor de bouw van het erotisch centrum in een nieuw te bouwen gebied. Bij de locatie in Amsterdam-Zuid is dit duidelijk niet het geval", schrijft de fractie.

Hoewel het idee van een erotisch centrum in de stad en daarmee de ramen op de Wallen te sluiten steunt de partij. "Maar niet in een bestaande woonwijk, waar het draagvlak ook nog eens volledig ontbreekt."

'Wat zijn de gevolgen?'

Het CDA is ook tegen de keuze voor de locatie in Zuid: "Het is onbegrijpelijk dat speeltuin Amstelpark een megabordeel mag verwelkomen als nieuwe buren", zegt Jurriaan Limburg, stadsdeelcommissielid voor het CDA in Zuid. "Wat zijn de gevolgen voor de buurt en dit prachtige park waar veel gezinnen komen?"

Protestgroep Noord is opgelucht, maar blijft kritisch

Team EC Noord, een protestorganisatie die zich inzette tegen de komst van het erotisch centrum in het stadsdeel, is opgelucht. "Gelukkig zijn de argumenten om geen erotisch centrum in Amsterdam-Noord te vestigen, gehoord", is te lezen in een statement. "Het is goed dat de op kunst, cultuur, wonen en bedrijvigheid gerichte positieve ontwikkeling die het NDSM-gebied momenteel doormaakt, niet doorkruist wordt door de komst van een megabordeel."

Toch is de strijd volgens Team EC Noord nog niet gestreden: "We leven in Amsterdam-Noord mee met al die bewoners, sekswerkers en ondernemers die willen dat de huidige functies van de Wallen behouden blijven. We betuigen onze solidariteit met iedereen die zich blijft inzetten om nu de komst van een erotisch centrum in Amsterdam-Zuid te voorkomen."

GroenLinks blij met duidelijkheid

"We zijn blij dat de burgemeester duidelijkheid heeft gegeven over de locatie", zegt Imane Nadif van coalitiepartij GroenLinks in een reactie. "De brief geeft ook uitgebreid antwoord op vragen zoals het vervolgtraject en de overwegingen. Daarnaast zijn er een aantal stevige maatregelen bijgekomen om de drukte in de binnenstad tegen te gaan, we zijn heel benieuwd naar de uitwerking hiervan."

PvdA steunt Halsema, zegt boze reacties te begrijpen

"Misschien geen kerstcadeau, maar dit geeft wel duidelijkheid" zegt Lian Heinhuis van de PvdA. "Lange tijd zat iedereen toch een beetje in onzekerheid. Ik ben blij dat die duidelijkheid er nu is."

Heinhuis staat achter de keuze van Halsema. "Voorafgaand aan het traject hebben we verschillende dingen meegegeven: dat er gekeken moest worden naar veiligheid, bereikbaarheid en draagkracht in de buurt. Als ik naar die factoren kijk, zie ik dat terugkomen in de afweging die nu wordt gemaakt."

Maar er is ook begrip voor de boze reacties die de bewoners in Zuid hebben. "Een erotisch centrum hebben we nog nooit gezien in onze stad, dit is iets nieuws. Ik begrijp absoluut dat mensen daar zorgen over hebben, vooral als het gaat over de overlast die het met zich mee kan brengen. Ik vind het belangrijk dat we die zorgen meenemen."

Zorgen over mogelijke verkeersdrukte bij stadsdeel Zuid

Over de locatie van het erotisch centrum gaf stadsdeel Zuid eerder dit jaar een negatief advies. Toch laat stadsdeelvoorzitter Bart Vink (D66) zich op de vlakte over het voorstel van de burgemeester om toch voor de plek aan de Europaboulevard te kiezen. In de eerste plaats omdat hij het naar eigen zeggen nog niet heeft kunnen lezen, maar ook omdat dat volgens hem niet zijn rol is: "Wij hebben een advies gegeven, ik ben benieuwd hoe het college daarop heeft geantwoord."

Toch wil Vink nog wel uitleggen waarom Zuid eerder dit jaar een negatief advies gaf. "Dat heeft met bereikbaarheid te maken. Het is de oksel van de afrit van de A10, dat is al een bereikbaarheidsknelpunt. Daar komen nog auto's bij. Eigenlijk kan deze locatie dat niet hebben. Er zijn al 70 dagen per jaar dat er geen parkeerplekken over zijn met alle beurzen van de RAI. Daar kun je geen zoekverkeer in de wijken bij hebben. Maar misschien heeft het college daar allemaal overtuigende antwoorden op."

Andere zorgen hebben te maken met de sociale veiligheid in de buurt. "Je zou eerder kunnen zeggen dat het wat buiten de woonwijken is. Het is een afgelegen plek. Daar woont juist niemand. We maken ons eerder zorgen over de sociale veiligheid op die plek."

D66 minder enthousiast

In tegenstelling tot PvdA en GroenLinks klinkt er vanuit D66 iets minder enthousiasme over de keuze van Halsema. Toch kan raadslid Elise Moeskops er wel begrip voor opbrengen.

Op de vraag of ze blij is met het besluit, zegt Moeskops: "Blij is een groot woord, maar kan ik een betere verzinnen? Nee. En ik heb altijd geleerd dat als je geen betere plek kan verzinnen, dat je dan je mond moet houden."

"Ze heeft een zorgvuldige afweging gemaakt", zegt Moeskops over de burgemeester. "Er is veel werk in gestopt en er zitten nu voorstellen bij die gaan over wat we met de Wallen gaan doen als dit plan doorgaat. We kunnen de plek van deze locatie echt wel steunen."

Plannen in 2024 verder duidelijk

Een meerderheid van de Amsterdamse raad staat achter de komst van een erotisch centrum, maar er zijn nog wel veel vragen over de locatie en wat dat betekent voor de realisatie van de plannen. Begin 2024 worden de plannen van Halsema in de raad behandeld.