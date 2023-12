Schakers Tata Steel Chess spelen 23 januari in Circustheater Scheveningen

De topspelers van het Tata Steel Chess Tournament spelen traditioneel bijna al hun partijen in dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee. Bijna, want de laatste jaren wijkt de organisatie tijdens het toernooi tenminste één keer uit naar een alternatieve locatie. Van het Rijksmuseum tot de Arena in Amsterdam en van Beeld & Geluid in Hilversum tot theater De Vest in Alkmaar. In de editie van volgende maand wordt er in het Circustheater in Scheveningen geschaakt.