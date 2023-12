Jaap Veerman nu zelf voorzitter van nieuw bestuur FC Volendam

Medebestuursleden van Veerman zijn Rob Bootsman (technische zaken en secretaris) en Simon Hansen (penningmeester). Door hun benoeming maken Veerman en Bootsman niet langer deel uit van de Raad van Commissarissen. Elma de Koekkoek is de nieuwe RvC-voorzitter. Erwin Boelhouwer, Henk Kras jr. en Kees Mooijer completeren de RvC.

In een verklaring op de website van FC Volendam geven bestuur en RvC aan op korte termijn het bestuur verder te willen versterken en de organisatie van de club te vereenvoudigen. Naast een bestuur en een RvC heeft Volendam ook nog een directie.

Botsingen

Het afgelopen jaar botste de RvC onder leiding van Veerman met enige regelmaat met het vorige bestuur. Dat slaagde erin om met trainer Wim Jonk en zijn stafleden (Team Jonk) te promoveren naar de eredivisie.

Ondertussen liepen de uitgaven in de ogen van de RvC dusdanig hoog op dat ingrijpen onvermijdelijk was: het voltallige bestuur werd de laan uitgestuurd. Uit onvrede over dat besluit trok Team Jonk haar conclusies en vertrok. Als laatste verliet trainer Matthias Kohler de club.

Nieuwe trainer

De afgelopen twee duels nam assistent Michael Dingsdag de honneurs waar. Omdat hij niet over de vereiste papieren beschikt, moet het bestuur op zoek naar een definitieve oplossing. Begin januari gaat de selectie op trainingskamp. Zondag 14 januari speelt FC Volendam de degradatiekraker tegen Almere City FC