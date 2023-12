David tegen Goliath in de rechtbank: hoe Wieringermeer blijft strijden tegen datacenters

Al jaren strijdt stichting Red de Wieringermeer tegen softwaregiganten Microsoft en Google om zo (meer) datacenters in de Wieringermeer tegen te gaan. En ze geven de strijd nog lang niet op: gisteren probeerden ze via de rechter de bouwvergunning van het nieuwste datacenter van Microsoft op bedrijventerrein Agriport, dat bijna af is, alsnog ongeldig te verklaren. "Eigenlijk lopen we steeds achter de feiten aan", zegt Jan Dekker.

Jan Dekker is met een aantal 'medestrijders' van Stichting Red de Wieringermeer, onder wie voorzitter Jan Meijles, naar de rechtbank aan de Jansstraat in Haarlem gekomen. De bestuursrechter moet beoordelen of de bouwvergunning die is afgegeven wel rechtsgeldig is.

Meijles en Dekker schuiven aan een van de twee tafels in het midden aan. Ze worden omringd door maatpakken en dure advocaten. Links van hen zitten advocaten die Microsoft vertegenwoordigen, rechts zitten vertegenwoordigers namens Gedeputeerde Staten en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Erachter nog meer mensen namens alle partijen, in totaal is de rechtszaal gevuld met zo'n twintig mensen.

Piketpaaltjes slaan

Veel van wat wordt besproken, gaat over procedures. Of ze correct zijn doorlopen, en of wel aan alle eisen is voldaan voor er een bouwvergunning is afgegeven. Dat het datacenter al praktisch klaar is en bijna in gebruik kan worden genomen, is voor Red de Wieringermeer niet relevant, maar het tekent wel hun positie, zegt Jan Dekker: "In feite lopen we continu achter de feiten aan."

"Toen werd begonnen met de bouw was er een gedoogvergunning afgegeven. Daar konden wij niet tegen in beroep, maar Microsoft kon al wel beginnen met bouwen. Toen de omgevingsvergunning definitief was verleend, stond driekwart van het datacenter al."

In zekere zin willen ze met de rechtszaak ook een punt maken. Dat ze niet zomaar met alles akkoord gaan. "Als we nergens piketpaaltjes slaan, blijven we achter de feiten aanlopen."

Bovendien mist de stichting een visie van wat er met het gebied moet gebeuren. Er is wel een provinciale datacenterstrategie, maar die is volgens de stichting een wassen neus. Er staat weinig concreets in, vinden ze. Dekker: "Als we er datacenters willen hebben, laten we er dan ook afspraken over maken hoe we het willen." Een van de doelstellingen van de stichting is om de datacenters beter in het landschap op te laten gaan door beplanting aan te brengen.

Belanghebbende

Maar waar de rechter nu eerst naar gaat kijken, is of Red de Wieringermeer überhaupt wel belanghebbende is. De stichting heeft nauwelijks leden, al is er wel een grote aanhang via sociale media. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was het een heet hangijzer en kwamen partijen die kritisch zijn op datacenters uit de bus als de grote winnaars.

Als wordt geoordeeld dat de stichting geen belanghebbende is, wordt de zaak van tafel geveegd zonder dat er een uitspraak komt. Is ze dat wel, dan wordt naar de argumenten gekeken. In principe doet de rechter op 29 januari uitspraak, tenzij het vanwege de feestdagen langer duurt. Ondertussen maakt de stichting zich hoe dan ook op voor de volgende strijd.