Burgemeester Halsema wil veelbesproken erotisch centrum in Amsterdam-Zuid

Als het aan burgemeester Halsema ligt komt het erotisch centrum bij de Europaboulevard in Zuid. Dat laat de burgemeester zojuist weten in een brief aan de gemeenteraad. Er is maandenlang met spanning gewacht op de bekendmaking van de definitieve voorkeurslocatie door de burgemeester.

Voor de nieuwe locatie voor sekswerkers waren nog drie plekken in beeld, twee in Zuid en één in Noord. Volgens de burgemeester is bij de Europaboulevard in Zuid dus de meest geschikte locatie. Volgens Halsema blijkt uit onderzoek en de gesprekken met belanghebbenden dat deze locatie 'het meest kansrijk is en de minste nadelen kent'.

Overlast op de Wallen terugdringen

Het erotisch centrum moet plek gaan bieden aan zo'n honderd sekswerkers, en is bedoeld om de overlast op de Wallen terug te dringen. De situatie in de rosse buurt is volgens de burgemeester niet langer houdbaar, en ook bewoners van de Wallen dringen al jaren aan op maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren. Volgens de burgemeester moet het centrum een plek zijn 'waar seksualiteit, erotiek, diversiteit en inclusiviteit wordt verwelkomd en gevierd'. Ook komt er horeca, entertainment en cultuur in het pand.