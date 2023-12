Michielsen doorbreekt grenzen als enige vrouwelijke handbalcoach in eredivisie voor mannen

Handbalcoach Celine Michielsen is de enige vrouwelijke coach in de eredivisie van het mannenhandbal. De 29-jarige coach is bezig aan haar tweede seizoen bij Aalsmeer 2. "Gaan mannen wel naar je luisteren? Dat is de eerste vraag die je jezelf stelt. Ik ben niet op mijn mondje gevallen en dacht: ik ga het gewoon proberen", vertelt Michielsen.

Wat in het voetbal niet kan, kan wel in het handbal - NH Nieuws

Het bestuur van Aalsmeer was anderhalf jaar geleden op zoek naar een nieuwe trainer voor hun tweede team. Zij laten weten dat ze met meerdere kandidaten gesproken hebben en dat Michielsen als beste uit de bus kwam. Haar internationale ervaring als speelster en haar ambities als coach gaven de doorslag. Reactie spelersgroep De spelers waren verrast over de aanstelling van Michielsen. "Ik dacht: dat is weer eens wat anders", reageert aanvoerder Kevin Hooijman. "Je kan van tevoren niet oordelen over iemand zonder dat je weet hoe die in elkaar steekt. Het handbal zit in haar genen en ze heeft verstand van het spelletje."

"Als je als vrouw stevig in je schoenen staat en heel duidelijk communiceert, dan maakt het niet uit of je man of vrouw bent" Aalsmeer 2 coach Celine Michielsen

Michielsen speelde zes jaar lang in Duitsland en was ook Oranje-international. Daarnaast komt ze uit een echte handbalfamilie. Zo is haar vader Fred coach van Lions, die in de BENE-League speelt. Haar broer Pepijn speelt in het eerste van Aalsmeer. Allemaal facetten die haar helpen als coach. "Mannenhandbal is toch net wat anders dan vrouwenhandbal, maar ze vertelde al snel dat ze op hoog niveau heeft gespeeld", zegt speler Jordy Neeft. "Toen dacht ik dat ze wel kennis van zaken moest hebben." (Tekst gaat verder onder de foto)

Celine Michielsen (m) als speelster van Oranje in 2019 - Foto: NH Media

Wel mogelijk in het handbal? Vorige week was er een stevige discussie in het voetbalprogramma Studio Voetbal. Analist Pierre van Hooijdonk ziet het niet gebeuren dat er ooit een vrouw Ajax gaat trainen. Speelster Sherida Spitse heeft wel een dergelijke ambitie en was het daar totaal niet mee eens. Michielsen verbaasde zich over de discussie. "Ook niet iedere man beheerst het vak", zegt de nieuwe coach. "Maar als je als vrouw stevig in je schoenen staat en heel duidelijk communiceert, dan maakt het niet uit of je man of vrouw bent." Wat moet er veranderen om de traditie van een man als coach te doorbreken? "Clubs moeten lef hebben om een vrouw aan te nemen", zegt Neeft. Michielsen is het daar helemaal mee eens. "Het is de makkelijke weg om altijd maar naar een man te zoeken", zegt ze. "Clubs moeten het gewoon aandurven."