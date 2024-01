Nieuw afvaltarieven verschillen flink bij West-Friese gemeenten

Er zijn behoorlijke verschillen in de nieuwe afvaltarieven die de West-Friese gemeenten rekenen voor hun inwoners. Waar het in Enkhuizen en Drechterland daalt met enkele euro's, is het in Opmeer juist tientjes duurder geworden.

Opvallende stijger is Opmeer. Daar is vanwege inflatie besloten het tarief met iets meer dan 7% te verhogen. Het goedkoopst ben je uit in Medemblik. Daar betaal je een vast tarief van 277 euro en dan nog 10 euro per keer dat je de grijze container langs de weg zet, ook wel het recycletarief genoemd.

Al jaren zijn de West-Friese tarieven één van de hoogste van Noord-Holland. Ondanks een kleine daling ben je voor een eenpersoonshuishouden het duurste uit in Enkhuizen (348 euro per jaar). Woon je met meer mensen in een huis, dan is Opmeer koploper (455 euro per jaar). Ter vergelijking: in Hoorn betaal je tientallen euro's minder.

Tot nu toe is Medemblik de enige gemeente in West-Friesland die werkt met het recycletarief. De prijsprikkel zou moeten leiden tot het beter scheiden van afval. Het aantal kilo's restafval daalde in heel 2022 met bijna de helft, naar 91 kilo per inwoner per jaar. Cijfers waar geen andere West-Friese gemeente bij in de buurt komt.

Opmeer komt nog tot 131 kilo, in Enkhuizen wordt 181 kilo verbruikt. Daarbij moet wel opgemerkt worden gemaakt dat alle West-Friese gemeenten wel onder het landelijk gemiddelde van 183 kilo restafval zaten. Toch liggen de landelijk ambities hoger. Het doel was eigenlijk in 2020 overal onder de 100 kilo per persoon te komen, maar dat wordt nog bijna nergens gehaald.

Ondanks het succes van het recycletarief in Medemblik, zijn ze voorlopig nog de enige gemeente die zo werken. Opmeer stelde het invoeren ervan eerder al uit naar 2025. Drechterland zou er dit jaar mee starten, maar daar werd het plan voor het tweede jaar op rij opgeschoven. Of het er volgend jaar alsnog van komt, is nog onduidelijk.

Eén van de grote zorgen van het tarief is dat mensen afval gaan dumpen of bij anderen in de container gooien om zelf goedkoper uit te zijn. Samuel Stollman van de Koninklijke Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsdiensten zegt, net als Medemblik zelf, dat onderzoek uitwijst dat dit niet het geval is.

Wel is handhaving belangrijk en het goed kijken naar het helpen van specifieke doelgroepen. Zo is er in Medemblik een tegemoetkoming in het leven geroepen voor mensen die noodgedwongen veel met medisch afval te maken hebben.