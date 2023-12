Een modderstroom vernietigde de B&B van Jolanda en Peter, maar naast ellende bracht het ook moois

De Oud-Wormers doen in 2021 mee aan het programma 'Ik Vertrek', en openen in het vissersdorpje Kilada hun trots: Villa Hylas. Het stel heeft goud in handen, de reviews zijn torenhoog en het zit naar eigen zeggen altijd tot de nok toe vol.

In de serie 'Het jaar van' bezoeken of bellen we vanaf vandaag mensen die afgelopen jaar in het nieuws waren in de regio Zaanstreek-Waterland. Hoe kijken ze terug op het nieuws waar ze bij betrokken waren en hoe gaat het nu met ze?

De familie van Jolanda en Peter starten vanuit Nederland een inzamelingsactie, omdat de boekingen van de gasten geannuleerd moeten worden. Daardoor is er geen inkomen meer. De aandacht voor de inzamelingsactie slaan aan; er wordt 10.705 euro gedoneerd.

"Dat was echt fantastisch. Zonder dat hadden we het nooit gered, vooral nu we weten dat we maar 1/3e deel van onze verzekeringsclaim terugkrijgen", vertelt Jolanda. "We zijn immens dankbaar dat er zoveel mensen zijn geweest die gedoneerd hebben."

Hulp

Er kwam niet alleen hulp uit Nederland, maar ook uit de Griekse buurt. De modderstroom heeft naast leed, ook voor een nieuwe vriendengroep gezorgd. Na de stroom melden zich Zweedse, Franse, Engelse en Nederlandse expats die inmiddels zijn omgedoopt tot de 'coolpeoplegroup'. "Wekenlang stonden ze uren per dag op ons terrein prut te scheppen."

Inmiddels is de bed & breakfast weer hersteld en 'mooier dan ooit'. Jolanda en Peter zijn de afgelopen weken in 'relaxstand' gegaan en hebben genoten van heel veel slaap. "Ik heb geleerd dat je sommige dingen wat meer over je heen moet laten komen, en wat makkelijker in het leven moet staan."

Het einde van het jaar wordt gevierd in een café, met iedereen van de coolpeoplegroup. "Dat wordt onwijs gezellig. Voor volgend jaar hopen we op een mooi jaar, waarin we gewoon weer gaan groeien", aldus Jolanda.