Double V danst op het WK in Hongkong ronde van haar leven en eindigt in de top 8

Latin dansformatie Double V is op het WK formatiedansen in Hongkong als achtste geëindigd. De ploeg uit Hoorn hoopte op voorhand op een plek in de halve finale, en slaagde daarin. Laura Tool is maar wat blij op de klassering: "We kunnen met een trots gevoel naar huis."

Afgelopen donderdag vertrok de ploeg uit West-Friesland naar Hongkong. In de dagen voorafgaand aan het wereldkampioenschap werd er hard getraind en werd de omgeving verkend. De Wognumse Laura Tool was vol vertrouwen. "We hopen vooral dat we voor onszelf kunnen pieken. We duimen voor een plek in de halve finale."

Nette eerste ronde

Er werd door de dansers en danseressen lang uitgekeken naar het WK. Het werd maandag een lange dag, met een voorronde, halve finale en een finale op het programma. Double V - aangemoedigd door supporters op de tribune én in Nederland - kwam al vlak na de openingsceremonie in actie. "We dansten een nette eerste ronde", vond Laura Tool van Double V.

Omdat alle deelnemende teams zich kwalificeerden voor de halve finale, was er de kans om het nóg beter te doen. En dat lukte. "Tijdens de halve finale kwam alles bij elkaar en dansten we de ronde van ons leven. We wisten op het juiste moment te pieken en hebben ontzettend genoten. Het was een erg sterk veld dus we kunnen met een trots gevoel naar huis"

Tekst gaat verder onder de video