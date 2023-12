Huis van 'engel' staat vol kerstpakketten voor minima: "Vannacht al begonnen"

In aanloop naar kerst ging NH op zoek naar echte 'kerstengels': Noord-Hollanders die zich dit jaar hebben ingezet voor een ander. Corry Slabbekorn uit Zwaanshoek is een van hen. Zij zet zich al jaren in voor Haarlemmermeerse minima en daarom verraste mede-vrijwilliger Monique haar dit weekend met een NH-engel.

"Dit is maar één kant van alle dingen die Corry doet", vertelt haar aanmelder Monique Siemeling. Zij werkt al acht jaar met Corry voor Moniques MiniMagroep Hoofddorp en Omstreken, dat zich onder andere bezighoudt met gezinnen in armoede. Maar Corry zet zich al veel langer in als vrijwilliger voor verschillende organisaties.

Voordat Monique het beeldje van de engel bij Corry aflevert spreekt NH haar een straat verderop. Maar ook van een afstandje is te zien dat het een drukte van belang is bij Corry thuis. Ze organiseert een kerstmarkt voor gezinnen met een lager inkomen, zodat ook zij van de kerst kunnen genieten. Beladen met kerstpakketten komen ze de woonkamer van Corry uitgelopen.

"Het is toch niet meer dan vanzelfsprekend dat je wat voor elkaar over hebt?"

"Ze is er altijd voor de meest kwetsbaren in de omgeving. Of dat nou een luisterend oor, een taart voor een jarig kind of dagelijkse boodschappen zijn, ze doet het allemaal", aldus Monique. Daar levert ze soms ook haar nachtrust voor in. "Vanochtend en gisteren was ze om 02.30 uur 's ochtends uit bed om de spullen voor de kerstpakketten op orde te krijgen."

Corry zelf vindt niet dat dit grote offers zijn. Dat wordt duidelijk als ze de engel in haar handen gedrukt krijgt: "Oh, je weet hoe verschrikkelijk ik dit vind. Het is toch niet meer dan vanzelfsprekend dat je wat voor elkaar over hebt?" Gelukkig lacht ze erbij.