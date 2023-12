Goed nieuws voor liefhebbers: Nederlands transportmuseum blijft in Haarlemmermeer

Negen maanden nadat het Nederlands Transportmuseum de deuren sloot, is een nieuwe locatie gevonden. Het museum blijft in de gemeente Haarlemmermeer, maar verhuist van Nieuw-Vennep naar Hoofddorp. "We zijn voorzichtig blij, maar de weg is nog lang", vertelt directeur Arno van der Holst aan NH.

De directeur hoopt dat het nieuwe Transportmuseum over dik een jaar de deuren opent op het SADC (Schiphol Area Development Company) terrein in Hoofddorp. "Zij hebben ons een plekje beloofd, maar we moeten nog aangeven waar exact en hoe groot het wordt." Dat kan nog een langdurig proces worden, want het museum moet bij de gemeente aankloppen voor vergunningen. "En we moeten alles natuurlijk financieren." Maar dat het gelukt is om een nieuwe locatie in de gemeente Haarlemmermeer te vinden, is al een hele overwinning. Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws vlak voor de sluiting van het museum in maart maakte. Tekst gaat verder onder video.

Dat was de belangrijkste wens van veel vrijwilligers en bezoekers. Verslaggever Celine Sulsters sprak afgelopen maart op de oude locatie in Nieuw-Vennep bijvoorbeeld met modelbouwer Theo van der Elst. Hij werkt in het museum aan een maquette, omdat hij daar thuis geen ruimte voor heeft. "Als het museum te ver van mijn woonplaats gaat, kan ik er niet meer naartoe om het verder af te bouwen", zei hij toen bezorgd. "Het heeft al veertien jaar in de schuur gestaan, dus het zou zonde zijn als het weer terug moet." Als alles goed gaat, hoeft dat dus niet. Dan opent het museum haar deuren uiteindelijk weer op tien minuten rijden van de oude locatie aan de Lucas Bolsstraat. Noodgebouwtjes De vrijwilligers van het museum hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Zij werkten gewoon verder aan de restauratie van pronkstukken als de 'Trans Europa Expres.' De collectie staat nog steeds op de oude locatie, omdat het woningbouwproject dat daar moet komen nog niet rond is. "We hopen alles meteen naar de nieuwe locatie te kunnen verhuizen, maar als we er uit moeten voordat het gebouw er staat, gaan we noodgebouwtjes neerzetten", heeft Van der Holst al bedacht.