Young Arts Festival ook in 2024 van de baan

Het Young Arts Festival is ook in 2024 in de oude vorm van de baan. Het afgelopen jaar werd het feest afgelast vanwege de hoge kosten en de tegenvallende voorverkoop. Een kleinere versie of andere opzet is misschien nog wel mogelijk.

"We merken dat de behoefte er is in Beverwijk en omstreken", laat Peter van der Meij, voorzitter van het bestuur, weten. "Maar met de opgelopen kosten is het heel lastig om een festival te organiseren en dan geld over te houden voor een volgende editie. Dan ga je kijken. Moet je vasthouden aan de huidige opzet of moet je nu wat anders gaan doen?"

Mogelijkheden voor 2025

Of er een kleine editie komt aankomend jaar, hangt volgens Van der Meij af van het vinden van een nieuw team. "We zoeken een uitvoerend team, die zegt: we organiseren het Young Arts Festival in een mooie, nieuwe setting. En daarmee willen we iets neerzetten om uit te bouwen voor de volgende jaren."

Maar hoe, is nog de vraag. "We willen het graag weer organiseren, maar we zijn nog zoekende naar in welke vorm dat zal zijn. Het grote festival sowieso niet. We hebben geen uitvoerend team en ook de financiering en subsidies hadden we al moeten regelen dan. Uiteindelijk moeten we kijken voor iets kleinschaligs voor aankomend jaar en naar de mogelijkheden voor 2025."