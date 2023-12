Heemskerkse Debby (42) leefde van voedselpakketten, nu helpt ze mee

Van alleenstaande moeder in de bijstand tot een zelfstandig ondernemer die gelukkig is in de liefde. De Heemskerkse Debby ter Brink ontving tot vorig jaar nog kerstpakketten van Rocking Up X-Mas, maar omdat zij de weg naar boven wist te vinden, is ze in de gelegenheid nu mee te helpen met die organisatie.

"De eerste keer wist ik helemaal niet wat me overkwam. Onze feestdagen waren nu eenmaal niet zo'n luxe. Met kerst werden we verrast met twee grote pakketten vol met eten en een tas vol speelgoed voor mijn kinderen. Door een 'anonieme gever' kregen wij deze dozen. Ik moest echt huilen toen ik dat zag. Het was zo'n gek gevoel dat mensen jou dit gunnen. Er was nu eenmaal niet zoveel geld, dus cadeautjes of lekker eten kopen was lastig voor mij. Het eten was ook iets wat ik normaal niet zou kopen. Zo kregen we eend, dat zou ik zelf nooit kopen. Dat was veel te duur voor mij."

"Toen mijn kinderen op de basisschool zaten, hoorden ze over een nieuwe organisatie, Rocking Up X-Mas, die ondersteuning bood tijdens de feestdagen. Dat was in 2018. Mijn kinderen wisten dat we het niet breed hadden thuis, dus meldden ze ons aan om pakketten te ontvangen. Elke beetjes hielpen voor ons gezinnetje."

Hoe ben je vroeger in contact gekomen met Rocking Up X-Mas?

Dit jaar is het voor het eerst sinds lange tijd dat ze geen steun meer nodig heeft. Er is dan ook veel veranderd in 2023. Niet alleen werkt ze nu als empowerment coach voor vrouwen, ook heeft ze een nieuwe partner en woont inmiddels samen in Alkmaar.

De Heemskerkse Debby ter Brink was tot vorig jaar een alleenstaande moeder in de bijstand met twee kinderen. Het was een uitdaging voor de 42-jarige om haar kinderen een fijne kerst te geven. Elke cent telde en het was moeilijk om met slechts één inkomen twee kinderen te onderhouden.

Nu ontvang je geen kerstpakketten meer. Hoe ben je uit die situatie gekomen?

"Ik heb mijn huidige partner ontmoet, waardoor ik de sociale bijstand niet meer nodig had. Daarnaast ben ik ook als zelfstandige ondernemer begonnen. Met twee inkomens is het natuurlijk makkelijker leven. We wonen ook samen in Alkmaar, dus kom ik nu niet meer in aanmerking voor de pakketten. Het is een dubbel gevoel om dat nu niet meer te krijgen. Mijn pakket wordt nu gegeven aan iemand die het harder nodig heeft, dat is wel een fijn gevoel."

Je wilde ook wat terugdoen?

"Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen en gezinnen een fijne Kerst hebben, ook de mensen die in armoede leven. Nu zet ik me in door de sociale media posts te delen op LinkedIn, Facebook en Instagram. Daardoor hebben drie nieuwe mensen zich aangemeld om te doneren, dat is alleen maar positief. Zelf doneer ik nu ook geld, eten en spullen. In september heb ik mijn eerste donatie gedaan, dat gaf zo'n gek gevoel. Alle beetjes helpen en het is fantastisch om nu ook iets terug te kunnen geven."