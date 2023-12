Ajax tegen Bodo/Glimt in tussenronde Conference League

De volgende Europese tegenstander voor Ajax is Bodo/Glimt. De Amsterdammers spelen tegen de Noren in de tussenronde van de Conference League. De ploeg van John van 't Schip begint eerst met een thuiswedstrijd op donderdag 15 februari.

Ajax bereikte de tussenronde van de Conference League na een 3-1-overwinning donderdag op AEK Athene in de UEFA Europa League. Dat betekende de derde plek in de poule voor de Amsterdammers en gaan ze verder in de Conference League. Tegenstander Bodo/Glimt eindigde als nummer twee in hun poule van de Conference League. De Noorse kampioen liet daarmee clubs als Besiktas en Lugano achter zich, Club Brugge werd eerste.

