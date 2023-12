Winter- en kerstdrukte bij dak- en thuislozenopvang de Cocon

Terwijl de winter zijn intrede doet, neemt de drukte bij dak – en thuislozenopvang de Cocon in Hilversum snel toe. Voor zowel de bewoners als voor de medewerkers van het opvangcentrum betekent dit een pittige periode. De Cocon fungeert als veilige thuishaven, maar door de stijgende vraag naar slaapplekken deze winter zijn zij genoodzaakt alles uit de kast te trekken om voor iedereen die dat nodig heeft een bed te regelen.

De winter is pas net begonnen, maar voor veel dak- en thuislozenopvangen betekent dit een drukke periode. In 2022 waren ruim 26.000 mensen in Nederland dakloos. De stijgende kosten van levensonderhoud en het volkshuisvestingsprobleem spelen hierin een grote rol.

Vrieskou

Voor tien euro krijg je bij de Cocon in Hilversum een eigen kamer. Volgens Zorgmanager Harro Koeleman is dit hoe 'de moderne opvang' eruit ziet. "Wij zijn één van de weinige opvangcentra die individuele kamers heeft voor mensen. Wij vinden het belangrijk dat ze een plek hebben om zich terug kunnen trekken.’’

Als de temperaturen dalen tot onder het vriespunt, zijn ze als instelling verplicht om iedereen van een bed te voorzien. Indien nodig zijn er extra slaapplekken in een tweede gebouw of bij de GGZ. "In het ergste geval boek ik een hotelkamer voor ze", zegt Koeleman stellig.