Van beveiliger naar showworstelaar: 'She Hulk' Jackie hoopt op doorbraak in Amerika

Daarnaast schittert Koorn sinds kort ook in de ring als showworstelaar. "Ik ben tegenwoordig blijkbaar ook een entertainer", lacht Jackie. En dat is een serieuze business, want inmiddels heeft ze een KVK-nummer hiervoor en is ze afgelopen jaar ook geboekt als showworstelaar op het festival Mysteryland en het muziekevenement Thunderdome. "Op Mysteryland speelde ik de grote vrouw die een kip met wrestling worpen naar beneden haalde", legt Jackie uit.

En welke dat zijn mag Jackie nog niet verklappen, maar de onervaren 'She Hulk' stond opeens tussen bekende acteurs als Robert de Hoog en Sinem Kavus. En hoewel haar rol niet enorm groot is, werd ze tijdens de draaidagen als een echte ster behandeld. "Ik was ervoor gevraagd en werd op de set een beetje op handen en voeten gedragen", lachte ze, "Maar ik vond het heel vet."

En dat begon allemaal dankzij haar deelname aan het SBS6-programma 'De Alleskunner' , maar explodeerde toen een journalist van de New York Post een artikel over Jackie schreef. En nu, bijna een jaar later, is Jacky haar leven compleet veranderd.

Ze heeft grotere spierballen dan Arnold Schwarzenegger, een lichaam vol tattoos en is trots op haar rondingen. Jacky Koorn uit Schagen kan nog normaal over straat, maar het is wel duidelijk geworden dat deze bijzondere verschijning een lust is geworden voor binnen- en buitenlandse media.

En daarom kijkt Jackie stiekem al verder dan Nederland en droomt ze van een carrière als showworstelaar in Amerika. Ze hoopt daarmee in de voetsporen te kunnen treden van worstellegendes als Hulk Hogan en The Rock, die hun bekendheid te danken hebben aan het meedoen aan het WWE-showworstelen. "Mijn aanmelding om mee te doen bij WWE ligt daar ook al op de stapel", vertelt Jackie.

Het showworstelen is een act en daarbij dus daar hoeft Jackie geen fysiek geweld te gebruiken, zoals ze bij het kickboksen altijd gewend was. En het liefst treedt ze ook de kickboksring weer in, maar er is niemand die het tegen de 160 kilogram wegende spierbundel op wil nemen.

Maar afwachten of dat telefoontje uit Amerika gaat komen, doet Jackie niet. Er is in Nederland ook genoeg te doen voor deze entertainer. En anders in Engeland wel, want ook daar is de She Hulk niet onopgemerkt gebleven. Zo vloog een team van het bekende Engels televisieprogramma 'Hooked on the Look' vorige week 'even' over om Jackie te kunnen interviewen.

"Daar komen de meest indrukwekkende mensen voorbij. Meestal op het gebied van plastische chirurgie, maar dat heb ik natuurlijk niet gedaan. En alsnog wilden ze me hebben", lacht Jackie.

Instagram

En omdat Jackie dit jaar dus zo onwijs veel in de spotlights staat, weten steeds meer mensen haar te vinden op Instagram. Op haar pagina geeft ze haar 44.000 volgers een kijkje in haar bijzondere leven. Foto's en filmpjes van het worstelen, fotoshoots en fitnessvideo's zijn daar te bekijken.

En als het aan Jackie ligt dan is dit allemaal nog maar het begin. Vooral het acteren viel erg bij de spierbundel in de smaak. "Ja ik zou in 2024 wel meer willen acteren in series en films. En meedoen aan WWE in Amerika is echt een droom", concludeert Jackie.