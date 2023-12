Petitie van bewoners om 'racebaan' in Zwaag veiliger te maken ruim 400 keer getekend

"Het is hier echt een racebaan, de Dorpsstraat nodigt uit om heel hard te gaan rijden." En dus startte bewoner Romy Garnaat uit Zwaag samen met haar partner Stephan een petitie, met als doel om de Dorpsstraat veiliger en leefbaarder te maken. Deze werd ruim 400 keer ondertekend en is overhandigd aan de Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg. "Het is nu aan de gemeente om er iets aan te doen."

Romy Garnaat groeide op in Zwaag en keerde er met haar gezin vier jaar geleden terug, in een huis aan de Dorpsstraat. "Wij verbaasden ons over de hoeveelheid auto's, vrachtverkeer en de onveilige situaties die dit met zich meebrengt voor fietsers en voetgangers. Ik hoor om mij heen dat veel fietsers de Dorpsstraat vermijden en dat ouders hun kinderen niet lopend naar school of naar het kinderdagverblijf durven te brengen."

Racebaan

De toegenomen verkeersdruk is onder meer een gevolg van nieuwe wijken rondom Zwaag, zoals Bangert en Oosterpolder en industrieterrein Zevenhuis. "We zien graag dat dit een 30 kilometer zone wordt en dat het wordt ontmoedigd om hier hard te rijden. Want het is hier echt een racebaan. De Dorpsstraat is een rechte, lange weg en nodigt uit om heel hard te gaan rijden. Verder zien wij graag een Dorpsstraat waar niet de auto, maar de fietser en de voetganger domineren."

Verder denkt ze aan snelheid verlagende maatregelen. "En misschien meer groen. Zodat het echt weer een plek wordt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, net als vroeger."

400 keer ondertekend

De petitie is ruim 400 keer ondertekend en wordt ook gesteund door kinderdagverblijf 't Herdertje en en basisscholen De Wingerd en Het Ooievaarsnest. Vorige week overhandigde Romy de petitie aan burgemeester Jan Nieuwenhuis en verantwoordelijk wethouder René Assendelft van gemeente Hoorn. "Ik denk dat iedereen het er over eens is dat de Dorpsstraat veiliger moet worden. Het is alleen nu aan de gemeente om er ook iets mee te doen."