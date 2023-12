Schieten, mishandeling en een dode: verdachte 'meedogenloze' overvalbende in maart voor rechter

Het onderzoek naar de reeks overvallen tussen Alkmaar en Hoorn is klaar. In maart moet een groep van zes mannen, bekend als de verdachte overvalbende, voorkomen voor het plegen van zeven berovingen. Daarbij werden mensen zwaar mishandeld en Sjaak Groot (72) uit Berkhout zelfs doodgeschoten.

De reeks overvallen wordt tijdens de megazaak vanaf 8 maart in chronologische volgorde besproken. Met als eerste de zeer gewelddadige inbraak bij een ouder echtpaar in De Goorn, dan drieënhalf jaar geleden.

Hun primaire doel was volgens justitie geld. Zo was de vermeende gedachte bij de daders dat bij Sjaak Groot in Berkhout 100.000 euro in zijn kluis lag. Er zouden ook grote geldbedragen hebben gelegen bij een handelaar in vee in De Goorn en een gezin dat een caravanstalling runde in Heerhugowaard.

Het is de climax van drie jaar werk van politiemensen aan één van de grootste onderzoeken in Noord-Holland van de afgelopen jaren. In totaal zijn acht mannen opgespoord die (in wisselende samenstellingen) verantwoordelijk zouden zijn voor zes woningovervallen en de beroving van een tankstation in Nieuwe-Niedorp.

In augustus 2020 dringt een groep mannen daar een vrijstaand huis binnen. De slachtoffers worden wakker en geslagen met een breekijzer. De mannelijke bewoner wordt beschoten, maar draait net op tijd zijn hoofd weg, waardoor de kogel hem ternauwernood mist.

Een dag later slaan de daders toe bij een tankstation in Nieuwe Niedorp. Gewapend komen ze de winkel binnen, bedreigen het jonge personeel en slaan op de vlucht.

Vervolgens wordt in december 2020 een echtpaar in het Gelderse Dreumel overvallen in hun huis. De slachtoffers zegt één van de overvallers die dag te hebben herkend als de zoon van een vriend, op dat moment woonachtig in West-Friesland. Die zou hebben geweten dat er geld in de woning was.

In hals geschoten

Vervolgens volgt er een heftige overval in een rijtjeshuis in Avenhorn. Het is januari 2021 en in het holst van de nacht dringen mensen binnen en ontstaat er een worsteling met de bewoonster. Die vrouw wordt in haar hals geschoten. De dieven nemen onder meer een bijzondere munt mee.

Een paar maanden later dat jaar is een familie in Heerhugowaard slachtoffer. Zij runnen daar een caravanstalling. Het echtpaar staat doodsangsten uit als een groep mannen het huis in komt. Ze worden vastgebonden en hun zoon wordt ook nog eens 'bewerkt' met een strijkijzer. De daders stelen een onbekend geldbedrag en een auto.