Rosannes hondje schittert in tv-programma Joris' Kerstboom: "Ik ben goed zoals ik ben"

Begin van het jaar vertelde kinderpaardencoach Rosanne Zwart (25) uit Velserbroek haar levensverhaal aan NH. Hoe ze als tiener maanden in een psychiatrische kliniek doorbracht, hoe ze haar angsten overwon en nu als hulpverlener andere jongeren helpt. Tv-presentator Joris Linssen kwam haar daardoor op het spoor. Vanavond staat Rosanne centraal in zijn programma Joris’ Kerstboom.

Of eigenlijk is het haar hondje Mattie, die de hoofdrol speelt in het programma. Wie Rosanne ziet, ziet ook Mattie. Hij is waar zij gaat. Van de zorgboerderij Badhoeve in Badhoevedorp, naar Zebrazorg in Vogelenzang en naar de stal in Heemstede. Al vijf jaar lang is hij haar trouwe metgezel.

Paniek- en angstaanvallen

Dus toen de voorbereidend redacteur van het programma Rosanne vroeg wie een grote betekenis in haar leven heeft gespeeld, hoefde ze niet lang na te denken.

“Mattie laat me elke dag zien dat ik mezelf mag zijn. Dat ik me niet anders hoef voor te doen. Dat ik goed ben zoals ik ben.” Lang heeft Rosanne daar zelf mee geworsteld. Ze kreeg als tiener paniek- en angstaanvallen en ging hyperventileren. Uiteindelijk kwam ze na veel therapie terecht in een psychiatrische kliniek.