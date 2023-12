Excentrieke Texelaar Cees (84) heeft eindelijk een plan voor zijn afgebrande hotel

Hoe gaat het met het afgebrande en vervallen hotel van Cees Schumaker? In maart sprak NH met de markante Texelaar over zijn potentiële goudmijntje: het overwoekerde perceel van ruim vier hectare mag namelijk toeristen huisvesten. Inmiddels heeft Schumaker een vergunning voor camperplaatsen aangevraagd voor het terrein aan de Pontweg. En met succes.

Hij heeft het ook niet zo op pottenkijkers. Maar achter dat hek is een mooi domein met tussen de bomen ook waterpartijen waar eenden en veel vogels hun toevlucht nemen. Welke vogels dat zijn, weet Cees eigenlijk niet. "Ik kijk geen natuurfilms." En aan de rand een prachtig bamboebosje. "Als je midden in dan bosje staat, zie je helemaal niets. Het is heel donker."

Brand heeft Cees eerder meegemaakt. In 1977 brandde zijn jeugdhotel Klabam af, waarschijnlijk door een sigarettenpeuk. Als door een wonder raakte niemand gewond, maar het hotel is nooit meer herbouwd.

Cees verwelkomt de verslaggever in zijn 'kantine'. Het is een caravan op leeftijd tussen de bomen waar hij zijn gasten ontvangt. Liefst met een 'slap bakkie koffie'. "Mijn maag verdraagt geen sterke koffie, dan lig ik nachten wakker", zegt hij met een grote grijns. Een dag ervoor had hij nog bijna brand gehad. Een straalkachel was waarschijnlijk de boosdoener. Maar hij kon gelukkig erger voorkomen.

Hij had de slaapplaatsen al eerder verkocht aan een hotel in De Cocksdorp. Maar dat plan strandde in de gemeenteraad, waardoor hij de slaapplaatsen nu zelf gaat exploiteren. Het college is positief over het plan. De gemeente wijst erop dat er behoefte is aan extra camperplaatsen op het eiland. De raad velt daar waarschijnlijk in februari een oordeel over.

Cees was bollenboer en één van zijn arbeidskrachten onderhield ook zijn perceel. "Hij stelde voor om een grasmaaier te kopen. Maar die moest wel van ver weg komen. Had ik die knaap 1.000 gulden meegegeven, maar ik heb 'm daarna nooit meer terug gezien, hahahaha."

"Er is hier genoeg ruimte", wijst Cees op het ruim bemeten terrein. Hij verwacht en hoopt niet veel bomen te kappen. In het verre verleden was het een grasland dat tot aan de Pontweg doorliep.

Dat betekent geen grote gebouwen meer op het terrein. "Het is zonde om iets te bouwen op deze plek." Hij had ooit daarvoor wel plannen met een plaatselijke architect. Er zou iets komen vergelijkbaar met d'Ouwe Ulo, de voormalige Zeevaartschool in Den Burg. "Maar er zat niets moois tussen", zegt Cees.

"Als het straks klaar is, dan geeft het een 'kick'. Het geeft voldoening. En als je de oorlog verloren heb, dan heb je ook tijd verloren. En als je het verkoopt, weet je nooit wat die koper ermee gaat doen. Die gaat het misschien wel verkwanselen. Ik wil het beter maken zoals het was."

Maar is het niet handiger om de boel te verkopen? De bedden leveren gemiddeld 10.000 tot 20.000 euro per bed op. "Dat is voor mij een brug te ver", vertelt Cees. "Dan kan ik net zo goed de witte vlag hijsen. Dan heb ik geen zaak over."

Hij is inmiddels van gedachten veranderd. Een nieuw hotel komt er niet. "Dat is een werkhuis. En dan moet je er echt iets moois van maken. Bovendien zijn sommige gebouwen zo lelijk. Die hadden nooit gebouwd moeten worden. Er zijn op Texel hele goede hoteliers. Ik zou me enorm ergeren als iemand zich misdraagt, dus dat is eigenlijk niets voor mij. Bovendien was ik van plan om het rustiger aan te doen..."

Hoewel hij al op leeftijd is, is hij nog kwiek en sleept hij nog met diverse materiaal. "Ik voel me beter dan vorig jaar", zegt hij. "Ik had het in mijn rug. Dat komt waarschijnlijk door die rotprik tegen covid. Het had veel bijwerkingen en het trekt er weer langzaam uit."

Hij klust nog een beetje in huis. Een project waar hij in 1974 is mee begonnen. Hij gebruikt materialen waaronder een houtsoort uit 1951 uit een pand in De Vegt. "Anders ging het de container in, dat vind ik zonde. Ik vind het moeilijk om dingen weg te gooien."

Zo staat er nog een caravan, zeer verlaten. Deze wordt niet meer gebruikt, want de wielen en de bodem zijn eruit gehaald. "Deze was ooit van een familielid. Ze is na haar vakantie hier vertrokken en heeft de caravan nooit meer opgehaald." Cees lacht erom. "Door de hoge bomen kan ik de caravan ook niet meer wegtakelen. Kijk maar", wijst hij naar een boom die bijna tegen de caravan is opgegroeid.

Cees heeft een karaktervolle kop. Sluik, lang en grijs haar en getooid met een enorme cowboyhoed. Of hij op de foto wil. "Liever niet, ben niet zo knap", aldus de 84-jarige Texelaar. Hij wil voorlopig nog lang niet stoppen met klussen. "De één heeft een drugsverslaving, de ander een drankverslaving. Ik heb een bouwverslaving"

Hij is voor 75 procent klaar met de verbouw van zijn woning en hoopt binnen vier jaar helemaal klaar te zijn. En dan staan er hopelijk mooie campers op het terrein met toeristen die net zo kunnen genieten van de omgeving als de eigenaar dat doet.