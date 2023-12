De moeder van Anne-Fleur en Jasmijn ligt 22 uur per dag in bed, maar behandeling in zicht

De 25-jarige tweeling Anne-Fleur en Jasmijn Duppen uit Hoorn willen niets liever dan dat hun moeder Lilian Koopal weer beter wordt. De alleenstaande vrouw is ziek en ligt 22 uur per dag in bed. Een behandeling in Australië kan uitkomst bieden, maar kost ruim 45.000 euro. Dus startten de zussen een doneeractie. "Ze heeft weer een doel om 's ochtends op te staan."

Door een - op z'n zachtst gezegd - ongelukkige samenloop van omstandigheden wordt de Hoornse Lilian ernstig ziek. Tijdens een aantal onverwachte operaties onder narcose blijkt de vrouw getroffen door de ernstig invaliderende ziekte ME, ofwel myalgische encefalomyelitis. De belangrijkste klacht is hierbij dat een patiënt altijd uitgeput is, waarbij elke inspanning de klachten verergerd.

Ondertussen kampt de moeder bijna 30 jaar met de ziekte en is zij in Nederland uitbehandeld. De vrouw die eerst bekend stond als energiek, sociaal en sportief - ze heeft onder andere de ALO in Tilburg afgerond, heeft als dansdocent op verschillende plaatsen lesgegeven en gaf sportles op scholen en universiteiten - wordt daarnaast getroffen door nog meer ellende. Zo krijgt Lilian de diagnose borstkanker en wordt ze later getroffen door baarmoederhalskanker. Ook tegen deze ziektes moet haar lichaam hard werken. "Met z'n drieën zij wij een sterk team, maar deze wedstrijd wordt steeds moeilijker om uit te spelen", zeggen haar dochters.

Vijf procent energie en mantelzorg

De inmiddels 25-jarige tweeling Anne-Fleur en Jasmijn kennen hun moeder niet anders dan dat ze ziek is. Momenteel is het energieniveau van hun moeder ongeveer vijf procent en ligt ze per dag zo'n 22 uur op bed. "Ze moet afwegen of ze een dag wil douchen met hulp van een krukje, of haar energie wil sparen voor iets anders", lichten de zussen de schrijnende situatie toe, nu hun moeder dat niet meer goed kan. "Ze leeft de laatste maanden in haar slaapkamer."

De tweeling voetbalde in de Eredivisie Vrouwen. Tot anderhalf jaar geleden speelde Jasmijn bij sc Heerenveen vrouwen in Friesland. Anne-Fleur voetbalt in Amsterdam, bij Wartburgia in de topklasse. Anne-Fleur woont tegenwoordig in Amsterdam, ze komt meerdere keren per week naar Hoorn om boodschappen voor haar moeder te doen, of andere taken van haar over te nemen.

De tekst gaat verder onder de foto